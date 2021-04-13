Общество

Минюст продлил срок представления ежегодной отчетности НКО до 15 июля

Срок представления ежегодной отчетности некоммерческими организациями продлен до 15 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении министерства юстиции РФ по Псковской области.

Всех руководителей некоммерческих организаций просят своевременно представлять в управление необходимые отчеты по установленным формам.

Отчетность общественных объединений:

Информационное письмо о продолжении своей деятельности (с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц)

Отчет по форме № ОН 0003 (информация об объеме получаемых общественным объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании. Если в отчетном периоде общественное объединение не получало денежных средств от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, то форма № ОН0003 представляется с прочерками или нулями)

Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, представляют в управление заявление о соответствии некоммерческой организации пункту 3.1 статьи 32 федерального закона «О некоммерческих организациях» и о продолжении деятельности.

Иные некоммерческие организации, за исключением указанных выше, обязаны представлять:

Отчет по форме № ОН 0001 (отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства)

Отчет по форме № ОН 0002 (о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства)

Способы представления отчетности:

Представляются лично по адресу: г. Псков, ул. Гоголя, 4, 1 этаж, кабинет №4, отдел по делам некоммерческих организаций.

Направляются почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении по адресу: 180000, г. Псков, ул. Гоголя, 4.

Путем размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста России или официальный сайт управления в порядке, предусмотренном приказом Минюста России «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих организаций».

За непредставление либо несвоевременное представление отчётов в установленный срок в отношении некоммерческих организаций будут применены меры административного воздействия в соответствии со статьей 19.7. КоАП РФ.