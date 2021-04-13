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Губернатор наградил псковских медиков, спасших пациентов при пожаре

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с медиками пульмонологического отделения Псковской городской больницы, чтобы поблагодарить за самоотверженность в спасении пациентов во время пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что в конце марта в одной из палат пульмонологического отделения городской больницы начался пожар. До прибытия пожарных персонал, который в это время дежурил в отделении, начал эвакуацию пациентов и попытался локализовать возгорание.

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Михаил Ведерников выразил слова благодарности медицинским работникам. «Вы большие молодцы, настоящие герои. Не растерялись в экстренной ситуации, несмотря на то что была ночь. Жертвы могли бы серьезнее, если бы вы не стали действовать оперативно», - заметил губернатор.

Глава региона вручил четырем медикам благодарственные письма и денежные сертификаты на 100 тысяч рублей. Это медицинские сестры Светлана Шашнева и Любовь Герасимова, а также младшие медицинские сестры по уходу за больными Дарья Тимофеева, Любовь Смирнова.

С ответным словом к губернатору обратилась Светлана Шашнева. «Мы растеряны, взволнованы и очень вам благодарны за высокую оценку нашего поступка. Хочется пожелать нашим коллегам, чтобы навыки пожаротушения и эвакуации нужны были только в теории и не пригодились на практике», - подчеркнула она.

Обращаясь к руководству медицинского учреждения, глава региона подчеркнул, что поврежденные огнем помещения нужно оперативно отремонтировать. Администрация региона окажет в этом необходимую поддержку. Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев сообщил, что рабочие приступят к ремонту уже завтра. Планируется, что через 3-4 недели помещения будут приведены в порядок.

Глава региона также обратил внимание руководства, что необходимо контролировать соблюдение запрета на курение в больничных помещениях, чтобы происшествие не повторилось. Алексей Васильев заверил, что эта работа усилена в разы.