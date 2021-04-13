Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
Ребята! Вступайте в профсоюз!
в последний путь
Жить экологично очень просто
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Знак качества фабрики обуви Nordman
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 13.04.2021 23:540 Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 30 апреля 14.04.2021 12:191 Псковская область не отказывается от идеи открыть представительство в Москве 14.04.2021 12:000 Минюст продлил срок представления ежегодной отчетности НКО до 15 июля 14.04.2021 11:420 Губернатор наградил псковских медиков, спасших пациентов при пожаре 14.04.2021 11:400 Большинство россиян проведут майские праздники на даче 14.04.2021 11:190 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 289
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 10.04.2021 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 07.04.2021 14:446 Подсудимый из Дублина устроил погром в помещении Псковского городского суда. ФОТО 07.04.2021 20:215 В полиции прокомментировали обстоятельства смерти задержанного псковича 09.04.2021 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Губернатор наградил псковских медиков, спасших пациентов при пожаре

14.04.2021 11:42|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с медиками пульмонологического отделения Псковской городской больницы, чтобы поблагодарить за самоотверженность в спасении пациентов во время пожара. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напомним, что в конце марта в одной из палат пульмонологического отделения городской больницы начался пожар. До прибытия пожарных персонал, который в это время дежурил в отделении, начал эвакуацию пациентов и попытался локализовать возгорание.

Михаил Ведерников выразил слова благодарности медицинским работникам. «Вы большие молодцы, настоящие герои. Не растерялись в экстренной ситуации, несмотря на то что была ночь. Жертвы могли бы серьезнее, если бы вы не стали действовать оперативно», - заметил губернатор.

Глава региона вручил четырем медикам благодарственные письма и денежные сертификаты на 100 тысяч рублей. Это медицинские сестры Светлана Шашнева и Любовь Герасимова, а также младшие медицинские сестры по уходу за больными Дарья Тимофеева, Любовь Смирнова.

С ответным словом к губернатору обратилась Светлана Шашнева. «Мы растеряны, взволнованы и очень вам благодарны за высокую оценку нашего поступка. Хочется пожелать нашим коллегам, чтобы навыки пожаротушения и эвакуации нужны были только в теории и не пригодились на практике», - подчеркнула она.

Обращаясь к руководству медицинского учреждения, глава региона подчеркнул, что поврежденные огнем помещения нужно оперативно отремонтировать. Администрация региона окажет в этом необходимую поддержку. Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев сообщил, что рабочие приступят к ремонту уже завтра. Планируется, что через 3-4 недели помещения будут приведены в порядок.

Глава региона также обратил внимание руководства, что необходимо контролировать соблюдение запрета на курение в больничных помещениях, чтобы происшествие не повторилось. Алексей Васильев заверил, что эта работа усилена в разы.

Теги: #псков #здравоохранение #губернатор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 193 человека
14.04.2021, 12:280 Речной электробус запустят в Псковской области 14.04.2021, 12:240 В Пскове молодой человек украл 20 упаковок сыра 14.04.2021, 12:211 Дорогу на Самолву намерены привести в порядок за несколько лет 14.04.2021, 12:191 Псковская область не отказывается от идеи открыть представительство в Москве
14.04.2021, 12:090 Движение транспорта перекроют на улице Свердлова в Пскове 16 апреля 14.04.2021, 12:000 Минюст продлил срок представления ежегодной отчетности НКО до 15 июля 14.04.2021, 11:550 В Дедовичах полицейские раскрыли кражу велосипеда 14.04.2021, 11:470 Книжная ярмарка открылась в Пскове
14.04.2021, 11:420 Губернатор наградил псковских медиков, спасших пациентов при пожаре 14.04.2021, 11:400 Большинство россиян проведут майские праздники на даче 14.04.2021, 11:321 Как мы проведем этим летом 14.04.2021, 11:190 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 289
14.04.2021, 11:176 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 14.04.2021, 11:000 До 25 апреля принимаются заявки на конкурс «Чистый Псков» 14.04.2021, 10:500 Уникальную программу повышения квалификации педагогов представили псковичи в Новгороде 14.04.2021, 10:390 «Дом Советов»: Александр Братчиков о весенней уборке и дорожном ремонте в Пскове
14.04.2021, 10:320 Россияне стали чаще искать билеты в Турцию через Белоруссию 14.04.2021, 10:260 Юных псковичей приглашают к участию в конкурсе «‎Новый взгляд» 14.04.2021, 10:200 Псковские десантники заняли третье место на конкурсе «Снайперский рубеж» 14.04.2021, 10:150 Штык-ножи изъяли у иностранца псковские пограничники
14.04.2021, 10:124 Укол в ТЦ 14.04.2021, 10:100 Депутат областного Собрания Наталья Мельникова станет гостем программы «Гайд-парк» 14.04.2021, 10:021 Техноуроки пандемии 14.04.2021, 09:590 Неизвестный устроил пожар в Себежском районе
14.04.2021, 09:431 Александр Братчиков проверил качество уборки улиц Пскова 14.04.2021, 09:370 Российский аналог «золотых паспортов» одобрили в правительстве 14.04.2021, 09:330 В России предложили давать дополнительный отпуск отцам новорожденных 14.04.2021, 09:230 «Экопром» установил новые баки на контейнерные площадки в Палкинском районе
14.04.2021, 09:210 38 случаев пала травы произошло в Псковской области за сутки 14.04.2021, 09:150 Монумент в честь зарождения Знамени Победы под Идрицей будет высотой с пятиэтажный дом 14.04.2021, 09:110 Театральный роман: Шаляпин в ударе, псковский след «Полицейской академии» и зрители из первого ряда 14.04.2021, 09:000 Псковичей приглашают принять участие в благотворительной акции «Свет доброты»
14.04.2021, 08:510 Новый котел приобрели для котельной на улице Леона Поземского в Пскове 14.04.2021, 08:393 Немецкая агитационная листовка пополнила экспозицию Псковского музея-заповедника 14.04.2021, 08:270 Псковские археологи завершили работы у церкви Косьмы и Дамиана с Гремячей горы 14.04.2021, 08:157 Дороги в России планируют сделать высокоскоростными к 2030 году
14.04.2021, 08:000 Тбилисский театр выступит в Псковской области в рамках программы «Большие гастроли» 14.04.2021, 07:450 Фармкомпании предупредили правительство о рисках для рынка лекарств 14.04.2021, 07:300 Президент уволил с военной службы пять генералов Росгвардии 14.04.2021, 07:174 Туры в Турцию подорожают летом на 25%
14.04.2021, 06:530 В Гидрометцентре рассказали, каким будет лето в России 13.04.2021, 23:540 Ограничения по коронавирусу в Псковской области продлили до 30 апреля 13.04.2021, 23:440 Интерактив: Собака среди мусора в Новой Гоголевке 13.04.2021, 23:420 В Псковской области за минувшие сутки коронавирусом заразился 51 человек
13.04.2021, 23:270 В Псковской области подготовились к реагированию на ЧС в пожароопасный сезон 13.04.2021, 23:130 На 83-м году жизни скончалась врач-кардиолог псковской горбольницы Нина Ванюхина 13.04.2021, 22:560 Воспользовавшийся чужой картой пскович проведет в колонии более 2-х лет 13.04.2021, 22:380 Якорный резидент ОЭЗ «Моглино» увеличил инвестиции до 19.4 млрд рублей
13.04.2021, 22:190 Псковичей приглашают на выставку «Портреты Георга Отса в ролях» 13.04.2021, 22:170 Самолет из Калининграда приземлился в Псковском аэропорту «Княгиня Ольга» 13.04.2021, 22:020 В Великих Луках мастер спорта провел тренировку для детей в центре ММА 13.04.2021, 21:450 Несколько инвестиционных проектов одобрили на экспертном совете «Моглино»
13.04.2021, 21:270 Музей Победы пригласил проголосовать за рисунки юных художников Псковской области 13.04.2021, 21:050 Представившиеся волонтерами незнакомки обокрали пенсионерку в Пскове 13.04.2021, 20:450 Псковская область начнет сотрудничество с Национальным исследовательским университетом 13.04.2021, 20:270 Работы студентов псковского колледжа представлены на выставке в Санкт-Петербурге
13.04.2021, 20:084 «Единая Россия» предложила увеличить финансирование на благоустройство городов и сел 13.04.2021, 19:560 «Веселый субботник» пройдет в Пскове 13.04.2021, 19:370 Более 150 единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за год 13.04.2021, 19:180 Вебинар по выделению субсидий на социальные проекты пройдет в Псковской области
13.04.2021, 19:000 У псковичей осталось менее трех недель для подачи декларации о доходах 13.04.2021, 18:530 Пассажирка пострадала в столкновении «БМВ» и «Шкоды» на парковке псковского торгового центра 13.04.2021, 18:450 Великолукские коммунисты по музыку провели субботник у памятника Ленину 13.04.2021, 18:310 Мусор вывезли с островов Печорского района
13.04.2021, 18:169 Володин: Введение наказания за призывы к санкциям против России остается в повестке Госдумы 13.04.2021, 18:080 Новый трубопровод прокладывают у перекрестка улиц Советской Армии и Железнодорожной в Пскове 13.04.2021, 18:050 Властям напомнили про обещание обустроить «гигантскую песочницу» на Звездной 13.04.2021, 17:541 Число согласных работать за черную зарплату россиян достигло минимума за 12 лет
13.04.2021, 17:494 Коммунисты должны работать как один кулак - Дмитрий Михайлов 13.04.2021, 17:440 Псковские клиенты Tele2 выбирают Samsung и Honor 13.04.2021, 17:400 Сергей Макарченко не видит логики в решении продлить работу общепита до полуночи 13.04.2021, 17:356 Интерактив: Поездка в автобусе за 53 рубля вместо 27
13.04.2021, 17:310 Более 4,5 тысяч пачек сигарет изъяли в псковском магазине 13.04.2021, 17:280 Более 160 нарушителей задержали на российско-белорусской границе в Псковской области 13.04.2021, 17:231 Фотофакт: Опасный люк на улице Горького 13.04.2021, 17:153 Назван любимый сорт пива псковичей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.