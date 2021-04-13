Общество

Псковская область не отказывается от идеи открыть представительство в Москве

Псковская область не отказывается от идеи открыть представительство в Москве. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на пресс-конференции 14 апреля.

«Мы от этой идеи не отказываемся. Я еще больше уверен, что такая площадка в Москве нам нужна. Кто бы что ни говорил, но оно того стоит. Одной встречи руководителя субъекта с министром недостаточно. Нужен статусный человек в должности заместителя губернатора, который мог бы участвовать в совещании и "докручивать" договоренности, принятые по итогам переговоров в том или ином ведомстве, и чтобы этот статус позволял ему общаться и с министрами, и с начальниками департаментов правительства», - пояснил он.

По словам главы региона, сейчас ведется подбор помещения под открытие представительства Псковской области в Москве. «Удобно было бы получить представительство в Москва-сити, где находится ряд министерств, но мы пошли другим путем - договорились с руководителем управления делами президента и посмотрели объекты, которые у них есть в наличии. Думаю, в течение недели мы определимся, заключим договор и займемся косметическим ремонтом», - добавил он.

«Это место, где и я смогу проводить совещания во время поездок в Москву, и вице-губернаторы тоже смогут им пользоваться. Нам такой площадки не хватало», - заключил Михаил Ведерников.