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Общество

О развитии транспортной доступности Псковской области рассказал губернатор

14.04.2021 12:38|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, как решается задача сделать Псковскую область максимально транспортно доступной, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции главы региона.

«Начну с поездов. К этому вопросу надо внимательно подходить. В сторону Пыталово мы возобновили сообщение, было несколько сотен обращений, что это направление нужно, а в итоге там ездит по 5-10 человек. Это не рентабельно, и пришлось это железнодорожное направление заменить на автобусное», - поделился он.

Похожая ситуация, по его словам, сложилась с поездом Псков - Великие Луки. Количество пассажиров на этом направлении небольшое, но люди из районов тем не менее им активно пользуются. «Посмотрим по этому году. Все стоит денег - порядка 30 млн в год. Такому небогатому региону, как наш, надо относиться к этому рачительно», - добавил Михаил Ведерников.

Что касается аэропорта, то здесь губернатор напомнил, что с начала апреля налажено регулярное сообщение между Псковом и Москвой, что позволило сделать более комфортным время вылетов. «Вижу и разделяю негодование людей, когда рейсы задерживаются. Но мы небольшой регион, и больших трудов стоило привести сюда авиакомпании, поэтому большинство рейсов стыковочные. Могу ответственно заявить, что задержек вылетов из-за неготовности полосы больше не будет», - заверил глава региона.

Отдельное внимание Михаил Ведерников уделил состоянию аэропорта в Пскове. «Компанию "Псковавиа", к сожалению, не спасти. Как было 1,5 млрд долгов, так и есть. Но, чтобы сохранить аэропорт и авиасообщение, создано новое юрлицо – "Аэропорт княгиня Ольга". Это решение позволит администрации региона субсидировать компанию и вовремя выплачивать сотрудникам аэропорта зарплату. Это микрохирургия — сохранить аэропорт и регулярные рейсы. Как только достигнем 130 тысяч пассажиров в год, аэропорт будет окупаем», - сообщил он.

Губернатор также заверил, что туалеты в аэропортовом комплексе будут приведены в порядок в течение 2-3 месяцев.

Михаил Ведерников проинформировал, что компания «Скол» хочет попробовать запустить авиарейсы из Пскова в Минск. «Пока эта опция запрещена, но, мы надеемся, что она будет нам доступна. Если динамика заболеваемости будет улучшаться, попросим согласовать нам этот маршрут. Но надо посмотреть сколько он будет стоить», - добавил он.

Теги: #транспорт #поезд #аэропорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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