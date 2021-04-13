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Михаил Ведерников прокомментировал отставки Ивана Штылина и Жанны Малышевой

Иван Штылин покинул пост директора псковского Ледового дворца по собственному желанию, а не по итогам проверки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции 14 апреля.

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«К артистам вопросов нет, но организаторы должны исполнять требования, предусмотренные в регионе. Считаю, что Иван Штылин поступил по-мужски. Мы не закончили служебную проверку и не факт, что в отношении него было бы кадровое решение. Но он сказал, что не сможет смотреть в глаза родителям деток, которым мы запрещаем соревнования», - сказал глава региона, комментируя скандальный концерт Niletto и Клавы Коки 3 апреля в Ледовом дворце Пскова с нарушениями противовирусных требований.

Напомним, в связи с этим были инициированы проверки в отношении директора ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений» (юрлицо, руководящее Ледовым дворцом) и руководителей комитетов по спорту и культуре.

«В отношении организаторов есть два заявления в суд: на 200 тысяч рублей оштрафовать организаторов по линии Роспотребнадзора и комитет культуры - на 50 тысяч рублей», - уточнил Михаил Ведерников.

Он также сообщил, что увольнение председателя регионального комитета по культуре Жанны Малышевой не связано с концертом в Ледовом.

Кроме того, он пожелал выздоровления певице Клаве Коке, которая заболела после одного из концертов в рамках гастрольного тура.