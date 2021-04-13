Общество

Категорически против снятия противовирусных ограничений выступил Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что говорить о снятии противоэпидемических ограничений в регионе еще рано. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, своим мнением он поделился сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции.

На вопрос, не пора ли снимать ограничения, губернатор ответил: «Категорически нет. Понимаю и разделяю усталость людей, желание вернуться к нормальной жизни, но на примере других регионов мы видим, к чему это приводит. Некоторые страны сделали упор на экономику, и у них в пять раз скакнуло. Мы очень внимательно относимся к возможностям снять ограничения. Впереди выпускные в детских садах. Найдем способ, чтобы родителям можно было там присутствовать, фотографа пригласить. Но эта модель должна быть безопасна. Не дай бог, чтобы через месяц бабушка на тот свет отправилась только потому, что сходила на утренник».

Губернатор обратил внимание, что в Псковской области уровень заболеваемости, хоть он и управляемый, выше среднероссийского. «Цифры серьезные, и к ним надо настороженно относиться. Мы полагаем, что цифры будут высокими еще 2-3 месяца», - заключил Михаил Ведерников.