Общество

О перспективах введения дизайн-кодов в Великих Луках рассказал губернатор

О перспективах введения дизайн-кодов в Великих Луках и районах рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я не могу заставить муниципальные власти, но попросил их начать работу в этом направлении. Она сложная, неочевидная и неблагодарная, но, посмотрите, как красиво смотрится центр Москвы без хаотичной рекламы. В Пскове мы с главой администрации города Александром Братчиковым занимались этим два года. В течение месяца люди должны будут демонтировать неправильные вывески, и, если конструкция не будет демонтирована, администрация подаст в суд», - отметил он.

По его словам, Псковский район также активно к такой работе подключился.

«Нормативно-правовая база уже передана в районы, будем смотреть, насколько качественно работа проводится. Великие Луки тоже заслуживают того, чтобы раскрыться, показать свои фасады. Город красивый, со своей историей, и важно, чтобы эта работа была проведена», - добавил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что в проработке находится и вопрос об уборке Пскова от продуктов жизнедеятельности животных. «Постараемся в ближайшее время несколько парков и безлюдных мест для выгула собак оборудовать, обкатаем и будем рекомендовать другим населенным пунктам», - заключил он.