Наталья Мельникова: 2020 год внес серьезные коррективы в нашу жизнь

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, управляющий ПФР по Псковской области Наталья Мельникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила о том, что 2020 год внес серьезные коррективы в общение депутатов с людьми.
Наталья Мельникова отметила, что формат общения с населением стал дистанционным, с помощью социальных сетей и в телефонном режиме. «Эта форма была очень востребована, очень важна в период пандемии. Потому что людям был нужен не только ответ на вопрос, но и какая-то помощь», - подчеркнула она.
«Безусловно, коррективы 2020 года перестроили нас на новый формат работы. Тем не менее мы достаточно быстро к нему адаптировались, чтобы быть востребованными для людей, оказывать им реальную помощь. Мы эту практику продолжили и в 2021 году. Сегодня эта мера востребована. Люди с большой охотой общаются с нами даже в дистанционном формате», - заключила Наталья Мельникова.