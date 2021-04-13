Общество

Александр Братчиков считает удачным решением мостки в парке Строителей

Глава администрации Пскова Александр Братчиков считает удачным решением мостки в парке Строителей на берегу реки Псковы от Троицкого моста до церкви Богоявления. Об этом он рассказал 14 апреля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии заметил, что парк находится в подтопляемой зоне, поэтому было принято решение сделать мостки. «Выглядит прилично, по отзывам симпатично получается», - оценил Александр Братчиков. Установлен стационарный туалет с обеспечением доступной среды для маломобильных групп. На улице Герцена предусмотрено место для размещения объектов нестационарной торговли.

«Радует что много зеленых насаждений высажено. Конечно, и недостатков много, список недоработок подрядчику передали», - добавил Александр Братчиков. Со следующей недели администрация будет контролировать в еженедельном режиме устранение замечаний. К 1 июня объект будет введен в эксплуатацию.

«Очень красивым получился Сквер парламентаризма. Есть разные мнения, сам парк выглядит хорошо. Круговое движение - в целом неплохо, пробок практически нет. Спокойно все могут проехать по улицам Поземского и Труда», - сказал Александр Братчиков.