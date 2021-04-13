Общество

Игорь Дитрих вошел в состав президиума псковского «Красного Креста»

Депутат регионального парламента, заместитель главного врача областной клинической больницы Игорь Дитрих избран членом президиума регионального отделения общероссийской организации «Российский Красный Крест». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, решение об обновлении руководящего состава благотворительной организации принято на XXVII областной отчетно-выборной конференции. В работе конференции также участвовал вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

«Кандидатуры, которым мы предложили войти в состав президиума – это люди, которых хорошо знают в регионе и которые пользуются уважением и авторитетом, - рассказал о принципах формирования руководящего органа областного «Красного Креста» его председатель Пётр Василевский. – Вхождение Игоря Дитриха в президиум для нас очень важно. Во-первых, потому что он доктор, а "Красный Крест" всегда активно сотрудничает с медицинскими учреждениями, и сейчас мы тоже реализуем несколько таких проектов, а во-вторых, потому что он депутат областного Собрания. Я уверен, что участие Игоря Дитриха в деятельности "Красного Креста" поможет активизировать нашу работу и выбраться из кризисной ситуации, в которой мы оказались из-за пандемии коронавируса».

В состав нового президиума, избранного на пять лет, также вошли представители исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественных организаций. Перед руководством регионального отделения «Красного Креста» поставлены задачи по укреплению материальной и финансовой базы благотворительной организации, совершенствованию работы с органами здравоохранения и социальной защиты по укреплению службы милосердия, а также расширению проектов, направленных на оказание помощи социально незащищённым группам населения.

Комментируя избрание в состав президиума, Игорь Дитрих напомнил, что псковский «Красный Крест» в декабре прошлого года отпраздновал свой 150-летний юбилей, и на протяжении всей своей истории это гуманитарное движение было тесно связано с медициной.

«"Красный Крест" был и на войне, и в эпидемиях, и в пандемию, и в землетрясениях, и всегда выполнял свою главную миссию – помогать людям. Как доктор я смогу принести пользу для деятельности "Красного Креста", а также призвать сторонников и меценатов для обеспечения работы такой уважаемой организации», - заверил Игорь Дитрих.

Добавим, за последние пять лет благодаря деятельности регионального отделения «Российского Красного Креста» помощь и поддержку получили более 192 тысяч жителей области.