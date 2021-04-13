Игорь Дитрих вошел в состав президиума псковского «Красного Креста»

Депутат регионального парламента, заместитель главного врача областной клинической больницы Игорь Дитрих избран членом президиума регионального отделения общероссийской организации «Российский Красный Крест». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, решение об обновлении руководящего состава благотворительной организации принято на XXVII областной отчетно-выборной конференции. В работе конференции также участвовал вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.
В состав нового президиума, избранного на пять лет, также вошли представители исполнительной власти, бизнес-сообщества, общественных организаций. Перед руководством регионального отделения «Красного Креста» поставлены задачи по укреплению материальной и финансовой базы благотворительной организации, совершенствованию работы с органами здравоохранения и социальной защиты по укреплению службы милосердия, а также расширению проектов, направленных на оказание помощи социально незащищённым группам населения.
Комментируя избрание в состав президиума, Игорь Дитрих напомнил, что псковский «Красный Крест» в декабре прошлого года отпраздновал свой 150-летний юбилей, и на протяжении всей своей истории это гуманитарное движение было тесно связано с медициной.
Добавим, за последние пять лет благодаря деятельности регионального отделения «Российского Красного Креста» помощь и поддержку получили более 192 тысяч жителей области.