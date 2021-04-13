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Общество

Зданию Гдовской музыкальной школы требуется ремонт

14.04.2021 19:15|ПсковКомментариев: 1

Председатель Совета Псковского Облпотребсоюза Николай Тесля «взял на карандаш» проблемы, озвученные директором Гдовской музыкальной школы Мариной Пуховой во время подведения итогов конкурса детских рисунков «Звездный полет». Об этом Николай Тесля написал в своем инстаграм-аккаунте. 

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Николая Тесля 

«‎Накануне я успел полюбоваться большинством детских работ и остался в восторге от талантов наших детей. Всем ребятам, принявшим участие в конкурсе, были вручены памятные подарки», - рассказал Николай Тесля.

Кроме того, председатель Совета Псковского Облпотребсоюза отметил, что зданию требуется серьезный ремонт, но так как оно является историческим наследием, то сделать это не так-то просто. «‎Однако о возможности внутренних косметических работ вполне можно подумать», - написал он.

У учреждения также необходимо установить знак, ограничивающий парковку автомобилей, чтобы обезопасить передвижение детей, так как каждый раз учителям приходится сопровождать их от одного здания к другому.

«Оказались в большом дефиците и учебники, по которым занимаются педагоги с детьми. Но и в Пскове их приобрести не так просто. Пока школе передана часть необходимых изданий, остальные заказаны в специализированных магазинах», - заключил Николай Тесля. 

Теги: #ремонт #гдов #музыкальная школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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