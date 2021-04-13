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Общество

Зеленую зону «Гномики» благоустроят в Пскове по отдельному проекту

14.04.2021 17:19|ПсковКомментариев: 3

Зеленую зону «Гномики» в Пскове благоустроят вне реконструкции площади Ленина. Об этом сообщил глава администрации Пскова Александр Братчиков 14 апреля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопрос, будет ли в рамках реконструкции площади Ленина приводиться в порядок зеленая зона «Гномики» (у дома №1/3 по улице Советской), Александр Братчиков рассказал, что этот сквер ему «прямо снится» после истории с кражей одной из скульптур.

Данная территория не относится к площади Ленина, но планируется подготовить отдельный проект ее благоустройства. Есть возможность привлечь средства в рамках приграничного сотрудничества.

Сквер у кинотеатра «Октябрь» реконструируется вместе со зданием. «Он относится к кинотеатру "Октябрь", мы перенесем забор, и эта территория будет приведена в порядок», - добавил Александр Братчиков.

Теги: #благоустройство #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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