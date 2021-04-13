Общество

Наталья Мельникова назвала бесценным прямой диалог с избирателями

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, управляющий ПФР по Псковской области Наталья Мельникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала бесценным прямой диалог с избирателями.

«Прямой диалог - это бесценно, чтобы понимать качество жизни, которым обладают или хотят обладать жители, - рассказала гость студии о встречах с жителями региона. - Очень многим людям помогали разъяснениями, объясняли их права, находили возможность получения выплат. Также вопросы касались сферы ЖКХ, вывоза мусора, обеспечения жильем, благоустройства территорий, ремонта дорог. Конечно, не могли обойти эти вопросы. Каждый вопрос брали на контроль и доводили до ума».

Наталья Мельникова подчеркнула, что с избирателями на встречах вели открытый диалог. «Было много обсуждений о социальных выплатах различным категориям граждан. Мне эта тема важна, потому что можем увидеть нюансы, которые можно не заметить, сидя в кабинете», - добавила Наталья Мельникова.