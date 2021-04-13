Наталья Мельникова назвала бесценным прямой диалог с избирателями

Депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по труду и социальной политике, управляющий ПФР по Псковской области Наталья Мельникова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвала бесценным прямой диалог с избирателями.
Наталья Мельникова подчеркнула, что с избирателями на встречах вели открытый диалог. «Было много обсуждений о социальных выплатах различным категориям граждан. Мне эта тема важна, потому что можем увидеть нюансы, которые можно не заметить, сидя в кабинете», - добавила Наталья Мельникова.