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Общество

Наталья Мельникова о социальных законах и работе с избирателями

14.04.2021 17:34|ПсковКомментариев: 0

О значимых законодательных инициативах Псковского областного Собрания в социальной сфере и о работе с избирателями в условиях пандемии коронавируса в программе «Гайд-парк» на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказала депутат регионального заксобрания, заместитель председателя парламентского комитета по труду и социальной политике, управляющий ПФР по Псковской области Наталья Мельникова.

 

- Завершается срок полномочий действующего созыва регионального парламента. Назовите те социальные инициативы, которые прошли одобрение в стенах областного Собрания и, с вашей точки зрения, наиболее востребованы жителями региона?

- Я в период депутатской деятельности работаю в комитете по труду и социальной политике. При участии комитета принято очень много инициатив - очень важных, очень нужных, очень востребованных.

Одна из таких инициатив - это поддержка многодетных семей. С 1 марта 2020 года вступили в силу изменения в закон области о региональном материнском капитале. Теперь средства регионального материнского капитала могут направляться на приобретение товаров на общую сумму не более 20 тысяч: лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, одежду и обувь для детей, школьные принадлежности.

Эта мера очень востребована, начиная с 2020 года. На сегодняшний день более 2500 человек воспользовались ей.

Хотелось бы также остановится на предоставлении социальной выплаты на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не достигших возраста 25 лет. Были изменения в закон Псковской области, согласно которым сироты, включенные в список, достигшие возраста 25 лет, подлежащие обеспечению жилым помещением, имеют сегодня право на однократное предоставление в порядке очередности социальной выплаты на приобретение жилого помещения на территории нашей области. Право на получение социальной выплаты у нас сегодня удостоверяется жилищным сертификатом.

В 2021 году началась реализовываться эта мера, один жилищный сертификат у нас выдан. Мы готовимся к тому, что порядка четырех жилищных сертификатов выдадут на территории области.

Еще бы мне хотелось остановится на предоставлении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 5 889 рублей.

- Наверное, это самая востребованная мера?

- Она действительно очень востребована. На 1 апреля 2021 года выплата произведена уже более 20 000 человек. 

У нас принимался еще ряд значимых инициатив. Например, индексация денежной выплаты отдельным категориям граждан. Сегодня она проиндексирована на 3,7%.

Меры, которая я назвала, реализуются комитетом по социальной защите Псковской области. Они достаточно качественно и уверенно реализуют все социальные законы, которые принимает областное Собрание. Сегодня эти меры реализуются в полном объеме в установленные законодательством сроки.

- В последнее время в региональном парламенте часто обсуждают различные вопросы, связанные со льготами. Недавно прошло заседание рабочей группы по беззаявительному порядку предоставления льгот по транспортному налогу. Насколько, на ваш взгляд, это социально значимая тема? На какую категорию граждан следует обратить более пристальное внимание в перспективе?

- Федеральный закон сегодня установил норму, по которой граждане с 2020 года не должны обращаться в налоговое органы, и льгота может предоставляться в беззаявительном порядке.

На мой взгляд, это очень важно и очень нужно. Очень многие ведомства занимаются тем, чтобы оказывать различные государственные услуги в беззаявительном порядке. Благодаря этому не нужно стоять в очереди, собирать какие-то документы. Сегодня льгота, которая положена человеку, может оказываться в беззаявительном порядке.

Я считаю очень важным это направление деятельности, сегодня правильно идет развитие в этой части.

- Это не только снимает бюрократические моменты, но еще и жизненно необходимо в пандемический период.

- Да, это так. Потому что сегодня визиты в различные инстанции не является совсем безопасным из-за эпидемиологической обстановки.

Наша рабочая группа собиралась. Очень важно понять порядок предоставления этих льгот, каким образом они будут предоставляться в беззаявительном порядке, определить категории тех людей, которые могли бы в таком порядке получить льготу. На мой взгляд, наиболее актуально применение беззаявительного порядка для предоставления льгот малоимущим и многодетным семьям, а также родителям, которые воспитывают ребенка-инвалида. Для них это будет очень важно и востребовано, потому что такой порядок даст возможность не посещать какие-то инстанции для получения льготы.

- Вы, как депутат по единому округу, наравне с коллегами проводите депутатские приемы с определенной периодичностью. С чем чаще всего обращаются люди? Это по-прежнему вопросы жилищно-коммунального хозяйства? Или, понимая вашу должность по основному месту работы, чаще идут с социальными и пенсионными вопросами?

- Округ достаточно интересный, население достаточно доброжелательное, очень оптимистичное. Очень приятно было контактировать и работать. 

Конечно, основные вопросы на встрече с людьми больше касались моей профессиональной деятельности. Вопросы рассматривались очень разные: по получению пенсии, социальных выплат, праву на получение звания ветерана труда и по многим другим социальным льготам.

Безусловно, мы вели с ними открытый диалог в части того, какие бы они хотели внести изменения в те или иные нормативные или федеральные законы. Было много обсуждений о социальных выплатах различным категориям граждан. Мне эта тема важна, потому что можно увидеть нюансы, которые мы не можем увидеть, сидя в кабинете.

Прямой диалог давал возможность получить актуальную информацию об атмосфере жизни в наших деревнях. Очень многим людям помогали разъяснениями, объясняли их права, находили возможность для получения выплат.

Также вопросы касались и сферы ЖКХ, вывоза мусора, обеспечения жильем, благоустройства территорий, ремонта дорог. Конечно, мы не могли обойти и эти вопросы. Каждый брали на контроль и доводили до ума.

Прямой диалог - это бесценно, чтобы понимать качество жизни, которым обладают или хотят обладать жители.

- В связи с пандемией общаться с избирателями приходилось в телефонном режиме? Насколько он отличается от режима глаза в глаза?

- До 2020 года у нас проходили регулярные приемы. Мы выезжали, общались и в клубах, принимали участие в различных культурно-массовых мероприятиях. 2020 год, разумеется, ввел серьезные коррективы в нашу жизнь. Эти коррективы были необходимы и важны, потому что на кон ставились здоровье и жизнь людей. Переходили на совершенно другие формы работы с жителями. Одна из них - дистанционная работа, общение с помощью социальных сетей. Мы принимали вопросы дистанционно, по телефонам.

Конечно, глядя собеседнику в глаза, лучше понимаешь настроение человека. Другое дело, когда вопрос приходит в социальные сети. Тем не менее, эта форма была очень востребована и очень важна в период пандемии. Потому что людям был нужен не только ответ на вопрос, но и помощь.

- Проблемы никуда не делись, а с пандемией, пожалуй, только умножились.

- Поэтому это и было очень важно. Мы быстро настроились на этот новый формат работы. Даже у себя в отделении создали чат-боты, в которых люди могли задавать вопросы в реальном режиме времени, которые мы отрабатывали.

Безусловно, коррективы 2020 года перестроили нас на новый формат работы. Тем не менее, мы достаточно быстро к нему адаптировались, чтобы быть востребованными для людей, оказывать им реальную помощь. Мы эту практику продолжили и в 2021 году. Сегодня эта мера востребована. Люди с большой охотой общаются с нами даже в дистанционном формате.

Беседовала Любовь Кузнецова

Теги: #эхо москвы в пскове #псковское областное собрание #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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