Общество

Всероссийский субботник проведут «Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля

Всероссийский субботник проведут во всех регионах России «Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии со ссылкой на секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

В субботнике примут участие активисты волонтерских центров партии и участники предварительного голосования. Они приведут в порядок территории больниц, где работают «красные зоны», и помогут с уборкой пожилым людям. Также активисты традиционно уберут парки, скверы, территории соцучреждений, высадят деревья и кустарники.

«Субботники пройдут в том числе на объектах благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" и партпроекта "Городская среда" во дворах, скверах, набережных, в популярных местах отдыха людей», - отметил Андрей Турчак.

Заместителем председателя правительства Марат Хуснуллин сообщил, что также примет участие в субботнике. «Считаю проведение всероссийского субботника очень хорошей, полезной инициативой. Участие в нем граждан повышает ответственность за свои дворы и места проживания», - заключил он.

По словам секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского, ежегодно во всех муниципальных образованиях проходят традиционные субботники, которые объединяют жителей и повышают сознательность каждого.

«В этом году уже с начала апреля мы проводим работу во всех городах и районах по благоустройству парков, скверов, дворов, памятных мест, набережных. Активисты волонтерских центров, общественники, участники предварительного голосования, кадрового проекта "ПолитСтартап", сторонники партии, другие неравнодушные жители Псковской области уже убрали более сотни территорий», - подчеркнул он.

Александр Козловский отметил, что 24 апреля все муниципалитеты региона примут участие во всероссийском партийном субботнике.

«Мы проведем уборку на общественных территориях, на берегах рек и озер, а также очистим от мусора пространства, прилегающие к социальным учреждениям и больницам. Мы будем сажать деревья, и помогать людям в благоустройстве важных для них территорий. Совместными усилиями мы сделаем чистыми, красивыми и комфортными наши города и села», - добавил секретарь регионального отделения партии.