Общество

17 собак не смогли уехать в Германию через «Бурачки»

17 животных вернули к отправителю в Москву из-за отсутствия у двух собак документов и чипа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В МАПП Бурачки, расположенном на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области, государственные инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль при вывозе 17 собак. Животных перемещали автомобильным транспортом из Москвы в немецкий город Драгун.

У одной из собак отсутствовало средство идентификации – микрочип, а у другой - ветеринарные сопроводительные документы, что не позволило гарантировать соблюдение ветеринарных требований ЕС.

Вывоз двух животных из России запретили, оформили акты о возврате. Машину с остальными питомцами также вернули на территорию страны, так как животные сопровождались одним ветеринарным сертификатом на экспорт в ЕС.