Юрий Сорокин полностью привился от коронавируса

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Юрий Сорокин сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.
«Сегодня сделал вторую, завершающую, прививку от коронавируса. Вакцина – «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Самочувствие в норме, никаких побочных эффектов не наблюдается. Всем, кто еще раздумывает над необходимостью прививаться, рекомендую пройти эту процедуру и тем самым позаботиться о своем здоровье», - написал вице-спикер.