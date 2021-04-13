Общество

Юрий Сорокин полностью привился от коронавируса

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Юрий Сорокин сделал вторую прививку от коронавируса. Об этом он сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня сделал вторую, завершающую, прививку от коронавируса. Вакцина – «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Самочувствие в норме, никаких побочных эффектов не наблюдается. Всем, кто еще раздумывает над необходимостью прививаться, рекомендую пройти эту процедуру и тем самым позаботиться о своем здоровье», - написал вице-спикер.