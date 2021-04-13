Общество

Руководитель следственного управления провел личный прием граждан в Великих Луках

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня посетил с рабочим визитом Великие Луки 14 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках рабочей поездки руководитель следственного управления провел личный прием граждан, на который обратились местные жители с волнующими их вопросами. Петр Крупеня также проверил работу сотрудников территориальных следственных отделов с дислокацией в данном городе.

Кроме того, Петр Крупеня встретился с ветераном следственных органов и вручил ему медаль «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».