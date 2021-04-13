Общество

Спасатели отработали действия при подтоплении территории Пскова

Практические действия при возникновении чрезвычайной ситуации, вызванной подтоплением части территории города, отработали участники командно-штабного учения в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

С 13 по 15 апреля во всех субъектах страны проходят командно-штабные учения по отработке вопросов, связанных с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков, защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

Учения проходят в три этапа. 13 апреля в ходе первого этапа главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) приведены в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации.

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В ходе второго этапа командно-штабного учения отрабатывали вопросы, связанные с обеспечением безопасного пропуска весеннего половодья и паводков.

Согласно полученным вводным, в результате повышения температуры и обильного таяния снегозапасов, сопровождаемого выпадением осадков в виде сильного дождя, произошло подтопление жилых домов, расположенных в низменных участках местности города. В рамках учения силы и средства управления МЧС привели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

«Организовали взаимодействие с органами управления функциональной и территориальной подсистемами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Псковской области. Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС, а также аварийно-спасательных формирований направили в район условной ЧС для отработки практических мероприятий по командно-штабному учению», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На базе регионального управления МЧС развернули оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ходе учения отрабатывали эвакуационные мероприятия с организацией работы пунктов временного размещения населения, условно оказавшегося в зоне ЧС.