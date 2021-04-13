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Общество

Изменения правил размещения вывесок в Пскове обсудят на публичных слушаниях 11 мая

14.04.2021 20:15|ПсковКомментариев: 0

Публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова назначены на 11 мая. Соответствующее постановление подписано главой города Пскова Еленой Полонской.

Слушания состоятся в зале заседаний Псковской городской Думы. Для их подготовки и проведения сформирован оргкомитет под председательством главы города Сергея Гаврилова.

В соответствии с проектом решения Псковской гордумы, который выносится на обсуждение, предлагается дополнить раздел XIII(2) «Правила размещения вывесок в городе Пскове» пунктом 20 следующего содержания:

«20. В случае не приведения вывески в соответствие с дизайн-кодом в сроки, установленные в пункте 19 настоящего раздела, составляется протокол об административном правонарушении и выдается предупреждение о необходимости приведения вывески в соответствие с дизайн-кодом в течение 15 рабочих дней со дня получения предупреждения.

При установлении факта неисполнения предупреждения составляется протокол об административном правонарушении и осуществляется принудительный демонтаж вывески, не соответствующей дизайн-коду, за счет средств бюджета города Пскова.

Порядок осуществления принудительного демонтажа утверждается администрацией города Пскова.».

Данные изменения предлагается внести в Правила благоустройства Пскова с целью обеспечения улучшения внешнего облика города, повышения ответственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан за выполнение требований в сфере внешнего благоустройства и приведения Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова в соответствие с правовым регулированием.

Теги: #Гордума #ОМСУ #дизайн-код
Источник: Псковская Лента Новостей
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