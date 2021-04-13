Общество

Псковские росгвардейцы отработали технику беспарашютного десантирования

Сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области провели занятия по десантно-штурмовой подготовке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

Перед выполнением упражнений росгвардейцы изучили способы использования спусковых устройств и канатов для десантирования с различных высот, а также приемы страховки и самостраховки при спуске на землю.

Далее личный состав под руководством опытных инструкторов отработал нормативы по десантированию беспарашютным способом с вертолета Ми-8, зависшим в воздухе на высоте 20 метров.

Начальник управления Росгвардии по Псковской области, полковник полиции Игорь Иванов отметил, что задачи, поставленные перед участниками тренировки, выполнены в полном объеме, а полученные навыки способствуют поддержанию профессионализма бойцов спецподразделений Росгвардии на высоком уровне.