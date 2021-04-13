Общество

Бани должны остаться городскими даже в случае передачи в концессию - Александр Братчиков

Бани должны остаться в муниципальной собственности даже в случае их передачи в концессию. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

Отвечая на вопрос радиослушателя, Александр Братчиков назвал состояние муниципальных бань (их на данный момент три) «тяжелой историей». «Очень хочется бани сохранить, это традиция. А баня на Советской несет еще и социальную функцию - это возможность малообеспеченным помыться за небольшие средства. Обсуждается вопрос о передаче бань в концессию», - рассказал Александр Братчиков.

«Мы понимаем, какое количество инвестиций будет потрачено на улучшение состояния бань. Баня на Конной наполовину пустует, работает два отделения», - сказал Александр Братчиков.

Он также добавил, что вырос в небольшом населенном пункте, и поход в общественную баню с отцом был частью его детства. «Бани должны быть на другом уровне и чтобы люди имели возможность их посещать», - сказал Александр Братчиков. По его словам, бани должны оставаться собственностью города даже в случае концессии.