Общество

Целостность спортивных и детских площадок проверили в Печорах

Проверка объектов, построенных в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» прошла в Печорах 14 апреля по инициативе партии «Единая Россия» с участием представителей районной и городской администраций, сообщает «Печорская правда».

Фото здесь и далее: «Печорская правда»

В рейде приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Глотко, заместитель главы администрации Печорского района Алла Монтаровская, глава администрации ГП «Печоры» Екатерина Морозова, председатель комитета по градостроительству, дорожному и коммунальному хозяйству администрации района Олег Суйков, а также глава ГП «Печоры» Юлия Четвергова и депутат Ульяна Самсонова.

Первой остановкой стала спортивная площадка в сквере между улицами Проценко и Свободы в Печорах. Там выявили повреждения прорезиненного покрытия. Также особое внимание уделили сетке ворот. «Она должна быть большей по размеру, покрывать все ворота, а не только фронтальную часть. Подрядчик, кстати, уже восстановил ворота, которые были вырваны из креплений», - отметили при проверке. Местные жители попросили рассмотреть вопрос об оборудовании волейбольной площадки.

Далее проверка переместилась на детскую площадку на улице Зеленой в районном центре. «Сразу бросается в глаза сломанная малая игровая форма. Причем, вырвана с корнем, несмотря на то, что основание было забетонировано», - отметила коммисия. Кроме того, отметили, что покрытие уже имеет деффекты.

После этого комиссия отправилась на спортивную площадку на улице Мелиораторов в Печорах. Местные жители пожаловались на то, что краска покрытия мажет руки и одежду. Там также обнаружили нарушения целостности прорезиненного покрытия.

«По всем проверенным объектам будут выдвинуты претензии подрядчикам. Недостатки должны быть устранены в рамках гарантийного обслуживания. Этот вопрос находится на строгом контроле как со стороны администрации муниципалитета, так и по партийной линии. Но самое важное – самим местным жителям беречь то, что сделано. От этого зависит, как долго прослужат качели и спортивные площадки», - заключила комиссия по итогам проверки.