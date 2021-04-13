Общество

В трех школах Пскова началось строительство стадионов

В трех общеобразовательных учреждениях города Пскова начались подготовительные работы по строительству пришкольных стадионов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил замглавы городской администрации Александр Коновалов.

Так, в 2021 году будут возведены стадионы в лицее 10, ППК (школа №25) и в школа № 24. В спортивное ядро стадионов войдут беговые дорожки, футбольное поле, зоны для игровых видов спорта, турники.

«Строительство пришкольных стадионов стало возможным благодаря договоренностям главы региона с кампанией «Газпром». Планируется, что работы завершаться в июне текущего года», - заключил Александр Коновалов.

Фото: Александр Коновалов, Facebook