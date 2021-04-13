Общество

Губернатору пожаловались на дороги и нарушение прав граждан РФ в Пустошкинском районе

На нарушение федерального законодательства по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и на нарушение законных прав граждан РФ на территории Пустошкинского района пожаловались губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову жители муниципалитета. Их коллективное обращение размещено на сайте губернатор60.ру.

Заявители указывают, что указанные нарушения выявлены на территории дорог д. Красное - д. Сочихино и д. Сочихино - д. Сорокино.

«На начало апреля 2021 года дороги, ведущие в указанные деревни, заросли кустарником, малоценными деревьями, высокорослой травой, имеют многочисленные повреждения дорожного покрытия и представляют серьезную опасность для участников дорожного движения и пешеходов. Данные дороги, ввиду малой ширины проезжей части, не позволяют организовать двухстороннее движение, изобилуют крутыми непросматриваемыми поворотами и не оборудованы дорожными знаками», - написали авторы коллективного обращения.

Они уточняют, что в течение марта текущего года ни разу не проводилась чистка данных дорог грейдером. По их словам, ситуация усугубляется тем, что в деревне Сочихино функционирует кемпинг «Веснеболог», что значительно увеличивает трафик движения по дороге в деревню.

«Считаем, что бездействие администрации г. Пустошка, выразившееся в необеспечении надлежащего качества дорог общего пользования, является незаконным, существенно нарушает права и интересы неопределенного круга лиц, способствует возникновению ДТП на дорогах. Неоднократные обращения в администрацию г. Пустошка по вопросу приведения дорог в надлежащее состояние, к положительному результату не привели и как всегда объясняются ограниченностью в средствах», - отметили авторы обращения.

При этом в письме уточняется, что обращение в прокуратуру Пустошкинского района возымело лишь кратковременный эффект.

Существующее положение нарушает целый ряд федеральных законов. Так не соблюдается:

«В связи с изложенным просим принять меры по устранению нарушений законов, обязать местную администрацию привести дороги в деревнях Сочихино и Сорокино в соответствии с требованиями закона и ГОСТ, привлечь виновных к административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ», - потребовали местные жители.

По существу обращения и о принятых мерах заявители попросили сообщить письменно на адрес главы Щукинской волости. Подписи под заявлением поставили 10 жителей Пустошкинского района.