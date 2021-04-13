Губернатору пожаловались на дороги и нарушение прав граждан РФ в Пустошкинском районе

На нарушение федерального законодательства по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и на нарушение законных прав граждан РФ на территории Пустошкинского района пожаловались губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову жители муниципалитета. Их коллективное обращение размещено на сайте губернатор60.ру.
Заявители указывают, что указанные нарушения выявлены на территории дорог д. Красное - д. Сочихино и д. Сочихино - д. Сорокино.
Они уточняют, что в течение марта текущего года ни разу не проводилась чистка данных дорог грейдером. По их словам, ситуация усугубляется тем, что в деревне Сочихино функционирует кемпинг «Веснеболог», что значительно увеличивает трафик движения по дороге в деревню.
При этом в письме уточняется, что обращение в прокуратуру Пустошкинского района возымело лишь кратковременный эффект.
Существующее положение нарушает целый ряд федеральных законов. Так не соблюдается:
«В связи с изложенным просим принять меры по устранению нарушений законов, обязать местную администрацию привести дороги в деревнях Сочихино и Сорокино в соответствии с требованиями закона и ГОСТ, привлечь виновных к административной ответственности по ст.12.34 КоАП РФ», - потребовали местные жители.
По существу обращения и о принятых мерах заявители попросили сообщить письменно на адрес главы Щукинской волости. Подписи под заявлением поставили 10 жителей Пустошкинского района.