Общество

В Островском районе обсудили проблемы работы почтовых отделений

Вопрос открытия стационарных почтовых отделений в каждом крупном поселке и деревне обсудил 14 апреля помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян в ходе рабочего визита в Островский районе совместно со специалистами администрации муниципалитета. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.



Фото здесь и далее с личной страницы Армена Мнацаканяна в соцсети Instagram

«Сегодня в Островском районе отрабатывали жалобы жителей на работу «Почты России», которые поступили в ходе предшествующих выездов в волости со специалистами администрации муниципалитета. Посетили 4 населенных пункта: Воронцово, Городище, Карпово, Рубилово. Как и заявлял ранее, для общения с гражданами мною были приглашены руководитель регионального управляющего Управлением федеральной почтовой связи по​ Псковской области Евгений Каратушин, заместитель директора по операционному управлению УФПС ПО «Почта России» Любовь Рыбакова и исполняющая обязанности Островского почтамта Альбина Шинкарева», - поделился Армен Мнацаканян.

Обобщая результаты визита, он отметил, что в идеале людям необходимы стационарные почтовые отделения в каждом крупном поселке и деревне.

«По факту остроту проблемы можно снять точечными решениями в каждом конкретном случае. Где-то подыскать более удобное помещение, где-то подумать над штатной численностью отделений, в каком-то случае закрыть вакансии почтальона или начальника отделения, где-то отрегулировать график работы отделений. Во взаимодействии с Главой Островского района Дмитрием Быстровым, главами сельских поселений и депутатами надо детально продумать все возможные варианты. Люди на селе не должны быть лишены возможности воспользоваться услугами Почты России, желательно их обеспечить как можно в полном объеме», - подчеркнул Армен Мнацаканян.

Он заявил, что будет стараться наладить с руководством Управления федеральной почтовой связи по​ Псковской области​ такие взаимоотношения, «чтобы быть не оппонентами, а партнерами и союзниками в улучшении качества обслуживания населения».​ ​

«Подчеркну, что практику общения населения с руководителями ведомств в разных сферах жизнедеятельности планирую и далее распространить в работе», - заключил Армен Мнацаканян.