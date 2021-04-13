В Островском районе обсудили проблемы работы почтовых отделений

Вопрос открытия стационарных почтовых отделений в каждом крупном поселке и деревне обсудил 14 апреля помощник секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Армен Мнацаканян в ходе рабочего визита в Островский районе совместно со специалистами администрации муниципалитета. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
Фото здесь и далее с личной страницы Армена Мнацаканяна в соцсети Instagram
«Сегодня в Островском районе отрабатывали жалобы жителей на работу «Почты России», которые поступили в ходе предшествующих выездов в волости со специалистами администрации муниципалитета. Посетили 4 населенных пункта: Воронцово, Городище, Карпово, Рубилово. Как и заявлял ранее, для общения с гражданами мною были приглашены руководитель регионального управляющего Управлением федеральной почтовой связи по Псковской области Евгений Каратушин, заместитель директора по операционному управлению УФПС ПО «Почта России» Любовь Рыбакова и исполняющая обязанности Островского почтамта Альбина Шинкарева», - поделился Армен Мнацаканян.
Обобщая результаты визита, он отметил, что в идеале людям необходимы стационарные почтовые отделения в каждом крупном поселке и деревне.
Он заявил, что будет стараться наладить с руководством Управления федеральной почтовой связи по Псковской области такие взаимоотношения, «чтобы быть не оппонентами, а партнерами и союзниками в улучшении качества обслуживания населения».
«Подчеркну, что практику общения населения с руководителями ведомств в разных сферах жизнедеятельности планирую и далее распространить в работе», - заключил Армен Мнацаканян.