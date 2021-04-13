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Общество

За пять лет почти 193 тысячи жителей Псковской области получили помощь от Красного Креста

14.04.2021 21:55|ПсковКомментариев: 0

XXVII отчетно-выборная конференция Псковского регионального (областного) отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» состоялась 14 апреля в Пскове. В работе конференции приняли участие представители региональной власти, государственных учреждений и общественных организаций, всего более 50 человек.

«Отчеты и выборы - это важное и ответственное событие в жизни организаций Красного Креста. Краснокрестная общественность Псковской области на конференции подвела итоги за пять лет работы регионального отделения, его выборных органов, обобщила практический опыт, выявила недостатки и их причины, наметила очередные практические и стратегические задачи», - рассказали Псковской Ленте Новостей в реготделении РКК

Красный Крест в Псковской области появился более 150 лет назад - 20 декабря 1870 года. Созданный в ХIХ веке Красный Крест продолжает традиции помощи и поддержки наиболее уязвимым людям, нуждающимся в помощи и заботе. Об этом и многом другом, что делают добровольцы Красного Креста дискутировали члены Красного Креста на заседании региональной конференции.

Особую роль и значимость регионального отделения Российского Красного Креста в развитии благотворительности региона подчеркнул в своем послании конференции губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За последние пять лет более 192,9 тыс. жителей региона стали получателями различных видов помощи Российского Красного Креста. На реализацию различных проектов и программ, направленных на оказание помощи нуждающемуся населению, за отчетный период Псковское региональное отделения Российского Красного Креста направило 104,9 млн рублей.

Несмотря на внушительные объемы помощи Российского Красного Креста, участники конференции обратили внимание на то, что помощь нуждающимся жителям Псковской области осуществляется в основном за счет внешнего финансирования программ.

«Поэтому очень важно и особенно актуально для вновь избранных членов президиума регионального и местных отделений РКК обратить внимание на развитие поддержки членами Красного Креста. Но Красный Крест нуждается не только в поддержке своих постоянных членов Красного Креста, но и в поддержке местных Администраций, а также организаций и учреждений различных форм собственности» - отмечали в своих выступлениях представители общественности.

Участники конференции также отметили, что сегодня, когда отмечается сокращение объемов пожертвований от псковских бизнесменов, особенно востребовано политическое влияние и поддержка для того, чтобы привлечь бизнес-сообщество Псковской области делать добро и обогащать историю новыми яркими примерами милосердия, расширяя сферу влияния Псковского регионального отделения Российского Красного Креста в судьбе обездоленных и нуждающихся в помощи псковичей.

На заседании конференции избран новый состав президиума Псковского регионального отделения РКК в составе 11 человек. Петр Василевский сохранил полномочия председателя регионального отделения РКК на очередной срок, он был единогласно избран делегатами конференции. Председателем ревизионной комиссии регионального отделения РКК вновь избрана Надежда Тромп.

Завершением работы конференции стало награждение лучших добровольцев и сотрудников Псковского регионального отделения Российского Красного Креста нагрудным знаком Дарьи Севастопольской.

Теги: #Красный Крест
Источник: Псковская Лента Новостей
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