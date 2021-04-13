Общество

Михаил Ведерников подписал указ о продлении антикоронавирусных ограничений до 30 апреля

Ограничительные противоэпидемические мероприятия в Псковской области продлен до 30 апреля. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внес в свой указ от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Документ опубликован на сайте нормативно-правовых документов региона.

Также постановлением Главного государственного санитарного врача РФ ранее установленные для прибывших из-за рубежа авиапутешественников требования сдавать в 3-дневный срок тесты на COVID-19 и соблюдать режим изоляции до получения результатов распространены на всех граждан, прибывших из-за рубежа любым видом транспорта, в том числе автотранспортом из Эстонии и Латвии. Эти требования учтены в указе главы региона.

Указ вступит в силу 15 апреля.

Напомним, ранее Михаил Ведерников на своей Instagram-странице сообщил, что «снимать действующие ограничения пока рано и опасно».

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Сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции глава региона обратил внимание, что в Псковской области уровень заболеваемости, хоть он и управляемый, выше среднероссийского. «Цифры серьезные, и к ним надо настороженно относиться. Мы полагаем, что цифры будут высокими еще 2-3 месяца», - отметил Михаил Ведерников.