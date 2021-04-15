Общество

«Экопром» выдал 17 тысяч мусорных мешков для проведения субботников

Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Экопром» готовится к проведению субботника, который состоится в ближайшие дни. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, выдача мешков для сбора мусора велась 14 апреля.

«С начала прошлой недели и на данный момент уже выдано 17 000 мешков», - отметили в компании.

Сегодня, 15 апреля, мешки для сборки ТКО получат следующие муниципалитеты:

Струги Красные – 1 000 мешков;

Карамышевская волость Псковского района – 400 мешков;

Красногородский район – 100 мешков.



«Помимо этого, региональный оператор по обращению с ТКО за аналогичный период выдал 14 000 мешков по ежемесячным заявкам для потребностей населения», - добавили в компании.