Общество

Более 690 тысяч одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение 15 апреля

Итоговое сочинение, успешное написание которого является допуском к ЕГЭ по русскому языку, напишут 15 апреля около 691 тыс. выпускников 11-х классов. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

Обучающиеся с ограничениями по здоровью вместо сочинения вправе писать изложение. Его в этом году выбрали 10,7 тыс. одиннадцатиклассников, пишет ТАСС. Сочинение по желанию могут написать выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Такое желание выразили 2 282 человека, отметили в Рособрнадзоре.

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Сочинение начнется в 10.00 по местному времени, его продолжительность составит 3 часа 55 минут. Для участников с ограничениями по здоровью продолжительность написания увеличена на 1,5 часа. Рекомендуемый объем сочинения - не менее 350 слов, изложения - не менее 200 слов. В этом году утверждены следующие тематические направления сочинений: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».

Во время написания сочинения либо изложения школьникам запрещено иметь при себе телефоны или другую аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки, словари. Также участники не имеют права пользоваться текстами литературных источников.