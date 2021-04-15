Общество

Началась видеотрансляция пресс-брифинга о закупке мебели для ДМШ

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-брифинга с адвокатом и юристом, представляющими интересы заказчика и поставщика по контракту о поставке мебели в Детскую музыкальную школу.

История с закупкой мебели для Псковской музыкальной школы №1 им. Н. А. Римского-Корсакова берет свое начало в 2020 году. Тогда стало известно, что для учреждения приобретены стулья по 100 тысяч рублей за штуку и столы - по 300 тысяч, а также другая дорогая мебель на сумму более 13 миллионов рублей. С тех пор вокруг закупки не утихают споры.

Недавно Арбитражный суд Псковской области отменил торги на закупку мебели для детской музыкальной школы №1, однако говорить о том, что точка в этой истории уже поставлена, еще рано.

О позиции заказчика и поставщика, а также о возможном развитии истории расскажут:

• адвокат Мелкумов Артем Арсенович

• представитель ООО «Формоза ИТ» Ефремов Юрий Андреевич