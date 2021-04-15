Общество

Чемпионат по стрельбе из боевого оружия прошел в Пскове

Чемпионат по стрельбе из боевого стрелкового оружия прошел в управлении Росгвардии по Псковской области. В нем приняли участие команды структурных подразделений управления. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом соревнований участники прошли инструктаж о мерах безопасности и условиях выполнения упражнений. Росгвардейцы соревновались в стрельбе на точность из автоматического оружия, снайперских винтовок, пистолетов из различных положений.

В результате упорной борьбы в командном зачете призовые места распределились следующим образом: победила команда аппарата управления, второе место заняла команда ОМОН, на третьем месте оказалась команда подразделений обеспечения управления.

В ведомстве отметили, что все участники соревнования показали отличную технику выполнения упражнения и хорошие результаты. Победители соревнований будут представлять управление на чемпионате по стрельбе среди подразделений Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.