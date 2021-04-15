Общество

Два смертельных случая от COVID-19 зафиксировали за сутки в Псковской области

Число жертв коронавируса в Псковской области увеличилось до 291. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. На утро 15 апреля в регионе зафиксировано еще 2 смертельных случая от COVID-19.

Напомним, 14 апреля в Псковской области выявили 70 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека. За весь период наблюдений специалисты провели 331 909 исследований на COVID-19, в том числе 1 450 тестов сделали за минувшие сутки.

Всего отмечено 35 327 случаев заражения новой инфекцией, выздоровели 24 526 человек.