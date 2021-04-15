Общество

Очаг коронавируса выявлен в администрации Пустошкинского района

Очаг коронавируса выявлен в администрации Пустошкинского района. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель ТУ Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук

«Заболели 4 человека. Это не вспышка, а очаг», - пояснил он, добавив, что в районной администрации предприняты противоэпидемиологические меры.

«Наши специалисты там были, советы дали. Скорее всего, там ограничат прием граждан, кого-то отправят на дистанционку. Кроме того, приобрели обеззараживатель», - рассказал Александр Нестерук и добавил, что оснований для беспокойства нет.