Общество

Псковская фабрика Nordman представила уникальную разработку для детей

Не секрет, что сапоги псковской фабрики Nordman можно встретить не только у нас в России, но и в магазинах Германии, США, Канады, Польши и еще в 29 странах мира. В этом сезоне компания шагнула еще дальше и стала первой в мире, кто выпустил детские сапоги с уникальной подошвой, тем самым решив одну из насущных проблем тысяч мам.

В чем же заключалась проблема?

До недавнего времени рынок водонепроницаемой обуви был представлен только обычными резиновыми сапогами. Но если летом в дождь в них было сухо и тепло, то весной или зимой в слякоть ноги мерзли даже в теплых носках. Резина жутко «холодила» ноги.

Лет 10 назад мамы узнали о сапогах из материала EVA. Того самого, из которого делали сапоги для зимней рыбалки.

В них ребенку было тепло и сухо даже зимой в минус десять, потому что в отличие от резины материал отлично сохранял тепло. Но на снегу сапоги часто скользили, и ребенок мог падать.

«Сделайте что-нибудь с подошвой» - попросили мамы. И пока мировые производители придумывали, как обойти этот момент с помощью приклеенной резиновой подошвы, которая хоть и не скользит, но достаточно сильно промерзает и холодит ногу, псковская фабрика разработала свою версию подошвы.

Главная задача - соединить невозможное: чтобы было и тепло, и сухо, и не скользко.

По традиции тестирование новой технологии проходило на обуви для охотников и рыбаков. И только спустя два года, когда стало абсолютно понятно, что такие сапоги будут безопасны для детей в мороз и будут полностью выполнять свои функции - сохранять тепло и защищать от влаги и не скользить при этом, появились Nordman Flash - первые в мире детские сапоги из EVA с уникальной подошвой.

В чем же их особенность?

Дело в том, что подошва в такой обуви сделана не из зимней резины, а из материала полиуретан (PU). Он, как и EVA легкий, пористый, также отлично сохраняет тепло, но при этом в 3-4 раза меньше скользит. Ребенок в такой обуви чувствует себя гораздо увереннее на обледенелой поверхности, а мамы - спокойнее за него.

К тому же, подошва из PU не приклеивается, а приливается на специальном оборудовании, поэтому ни при каких условиях не отвалится и не отклеится в отличие от резины. На сегодняшний день это действительно одна из самых передовых и надежных технологий производства обуви в мире.

Nordman Flash - сапоги, которые можно носить не только зимой, а вообще круглый год: зимой с теплым флисовым вкладышем, а летом - без утеплителя.

Смотрятся они аккуратнее и миниатюрнее, чем обычные сапоги из EVA. Это особенно важно для мам, которые не любят «громоздкую» обувь на детях.

Узнать отзывы о сапогах из ЭВА с уникальной подошвой из PU можно в группе производителя в соцсети ВКонтакте.

Там же можно подписаться на рассылку и оставить заявку на участие в проекте «Я тестирую Нордман», в рамках которого мамы с детьми тестируют обувь и присылают отчеты производителю.

Кстати, при оформлении заказа обуви Nordman доставка по Пскову абсолютно бесплатна.

Курьер службы СДЭК привезет обувь на дом или в офис.