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Общество

Продолжается подготовка к кастингу конкурсов красоты в Великих Луках

15.04.2021 13:54|ПсковКомментариев: 0

Продолжается подготовка к кастингу городских конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки — 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей организаторы конкурсов.

«Остаются считанные дни для тех участниц, которые еще не успели подать свои заявки», - отметили организаторы.

В рамках подготовки состоялась титульная фотосессия «Миссис Псковская область 2020» Натальи Красиковой. Бьюти-команда фотосессии: Марина ТращенковаЮлия Яковлева, Катерина Дружинина. Фото - Олег Голиков.

Условия участия в кастинге в конкурсе «Мисс Великие Луки»:

  • возраст от 16 до 24 лет
  • фотогеничность;
  • желание стать лучшей версией себя.

Условия участия в кастинге «Миссис Великие Луки»:

  • возраст от 24 до 50 лет;
  • фотогеничность;
  • приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей.

Главный приз мероприятия - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации («Мисс» и «Миссис»).

Узнать подробности и записаться на конкурс можно, написав в личные сообщения, или по телефону: 8-911-350-19-14.

Теги: #Акваполис #миссис великие луки #мисс великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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