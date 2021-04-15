Общество

Продолжается подготовка к кастингу конкурсов красоты в Великих Луках

Продолжается подготовка к кастингу городских конкурсов красоты «Мисс Великие Луки - 2021» и «Миссис Великие Луки — 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей организаторы конкурсов.

«Остаются считанные дни для тех участниц, которые еще не успели подать свои заявки», - отметили организаторы.

В рамках подготовки состоялась титульная фотосессия «Миссис Псковская область 2020» Натальи Красиковой. Бьюти-команда фотосессии: Марина Тращенкова, Юлия Яковлева, Катерина Дружинина. Фото - Олег Голиков.

Условия участия в кастинге в конкурсе «Мисс Великие Луки»:

возраст от 16 до 24 лет

фотогеничность;

желание стать лучшей версией себя.

Условия участия в кастинге «Миссис Великие Луки»:

возраст от 24 до 50 лет;

фотогеничность;

приглашаются замужние (разведенные) женщины с детьми и без детей.

Главный приз мероприятия - 100 000 рублей (вручается сертификатом) в каждой номинации («Мисс» и «Миссис»).

Узнать подробности и записаться на конкурс можно, написав в личные сообщения, или по телефону: 8-911-350-19-14.