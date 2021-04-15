Общество

Две зебры пересекли границу в Псковской области

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки на российско-латвийской границе в Псковской области проведен ветеринарный контроль двух зоопарковых животных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Зебры перевозились автотранспортным средством из чешского города Брно в Московский государственный зоологический парк.

Государственные инспекторы удостоверились, что сопроводительные документы оформлены в соответствии с ветеринарными требованиями, транспортировка осуществлялась с соблюдением правил, а здоровье животных у инспекторов не вызвало опасений. После проверочных мероприятий все животные были допущены к дальнейшему следованию в столицу.