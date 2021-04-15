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Общество

«Умоляла Сережу не ехать» - как живет семья сбитого у Моглино велосипедиста через два года после аварии

16.04.2021 10:33|ПсковКомментариев: 0

Два года прошло с момента трагической аварии у деревни Моглино, в которой под колесами автомобиля оказались четыре велосипедиста. Серьезнее всех в той аварии пострадал Сергей Блинов. Несмотря на то, что он был экипирован по всей форме, включая шлем, столкновение с автомобилем и падение на землю привели к перелому основания черепа. Мужчина впал в кому. Вышел из нее совсем другим человеком: недееспособным инвалидом первой группы, который мало что помнит, узнает родных через раз и не всегда понимает, где находится.

 

«Уговаривала, просила, умоляла»

Все эти два года рядом с ним находится жена Татьяна. Она уволилась с работы и полностью посвятила себя мужу. Единственный доход семьи — его пенсия. До аварии Сергей занимался бизнесом, взял кредит, теперь банк забирает в счет погашения половину выплат. Фактически, их содержит взрослая дочка.

В первый год Татьяна активно возила мужа в московские центры на лечение и реабилитацию. До последнего надеялась, что наступят улучшения, что главный мужчина в жизни начнет вспоминать о своей прошлой жизни.

То, что этой жизни наступает конец, Татьяна перед аварией чувствовала. Только не понимала, откуда взялась тревога. Супруг 19 апреля 2019 года планировал отправиться с друзьями на тренировку, но, против обыкновения, Татьяна не спешила отпускать Сергея. Даже поругались.

«Он всю жизнь в спорте. Я никогда не была против тренировок, наоборот, радовалась, гордилась своим мужем, всем рассказывала, что у него есть другие интересы, а не водку пить, как у иных мужчин, - говорит Татьяна Блинова. - Мне было в этот день плохо, чувствовала, что-то произойдет, уговаривала, просила, умоляла, только бы не ехал. Придумала, что он должен отвезти меня с ночевкой на дачу, хотя я там боюсь одна оставаться — лишь бы он не на тренировку. Он согласился, а потом оглядываюсь, уже в форме стоит. Все равно поехал».

Компания из трех псковских велосипедистов готовилась к московской велогонке. Из города выехали около шести вечера. Докатились до Изборска и начали возвращаться в Псков. По пути встретили Сергея Блинова, поехали одной большой компанией. У деревни Моглино в них въехал автомобиль, за рулем которого находился 70-летний пенсионер. Очевидцы рассказывали, что велосипедисты полетели в кювет, как кегли в боулинге. Пострадавшие оказались в областной больнице. Двоих со ссадинами отпустили почти сразу. Еще один в итоге стал инвалидом третьей группы и живет с титановыми имплантами в позвоночнике. Сергею Блинову повезло меньше всех.

От прошлой жизни почти не осталось фотографий. Семья много путешествовала, снимки копились гигабайтами, и Сергей все складывал куда-то в облачное хранилище. Точное место и коды доступа надежно заблокированы в его памяти.

Сергей с внучкой за несколько дней до аварии.

Рыдала при слове «интернат»

Сергею Блинову 53 года. В последний раз на лечении в Москве он был в прошлом марте. Татьяна всякий раз сопровождала мужа. С деньгами на каждую поездку помогали его друзья, представители велосообщества и совершенно незнакомые псковичи, узнавшие из СМИ о случившемся.

«Была удивлена. До этого жила в уверенности, что у нас жестокий мир, никто не поможет. А нет, люди откликались. Рада, что я ошиблась», - Татьяна передает благодарность всем, кто оказался рядом в трудную минуту.

Затем врачи сказали, что у Сергея нет перспективы на восстановление, и дальнейшее лечение бессмысленно.

«Врачи говорят, будет хуже. Я сама это замечаю, - с горечью отмечает Татьяна. - Он начал забывать вещи, которые после аварии помнил, например, как ездил на сборы. Я у него бываю то мама, то сестра, один раз сказал, что я его любовница. Зато спроси, кто у нас сейчас президент, всегда назовет Путина».

В квартире Блиновых часто гостит маленькая внучка, пока ее мама занята на работе, чтобы помочь родителям. Всякий раз Сергей заново спрашивает, кто это такая.

«Во время нашей последней поездки в Москву со мной работали психологи, - продолжает Татьяна. - Говорили, что прогресса не будет, надо думать о себе, а за больным человеком нужен постоянный уход. Сначала от слова «интернат» я просто рыдала. Пока к такому не готова».

В феврале этого года Сергей Блинов провел три недели в психиатрической больнице в Богданово. Врачи снимали приступы агрессии. Она может возникнуть внезапно от любого внешнего раздражителя: не понравился ветер на улице, не смог ответить на какой-то вопрос, неприятно ощущать воду на теле во время мытья.

«Когда поорет, а когда и руку может поднять, - описывает Татьяна будни. - Хотя был человек добрый, а стал, как ребенок: не может что-то объяснить — начинает драться. Неудобно все это рассказывать, как будто жалости пытаюсь добиться».

Дважды в день она выводит мужа на прогулку. Перед сном читает ему Библию. С правоохранительными органами по поводу расследования происшествия у Моглино она не общалась давно.

«Говорю искренне, мне на это не хочется отвлекаться, занимаюсь мужем. На дедушку, который был за рулем, у меня нет обиды. Для чего злиться? Что случилось, то случилось. Ничего не вернуть. Не думаю, что он специально сбил. Если хотеть крови, желать человеку плохого — себе хуже сделаешь. У меня есть более важные проблемы».

Одна из них — наладить ежедневные физические упражнения для некогда крайне спортивного человека. Татьяна пробовала сама руководить процессом зарядки, но муж ее не слушает, ругается, отказывается выполнять упражнения. Семья была бы рада чьей-то помощи.

Экипировку с Сергея после аварии срезали врачи. Отдали Татьяне в мешке, она, конечно, все сразу выбросила. Удивительно, но на велосипеде не царапины. Некоторое время он находился в полиции в качестве вещдока, сейчас семья уже получила его обратно. Татьяна планирует продать технику сразу после завершения судебного разбирательства.

Вот так трагическое стечение обстоятельств в один миг переворачивает жизнь, жестоко ее ломая. Татьяна с христианским смирением говорит, что ничего не вернуть, а потому и злиться бессмысленно. Так бывает. К подобному невозможно подготовиться. Только и остается прийти домой и покрепче обнять любимых. Ценить момент, пока мы с родными рядом не только физически.

Юлия Магера

Теги: #дороги #велоспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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