Общество

Cебежский нацпарк призывает жителей и гостей региона не жечь траву

Жителей и гостей Псковской области призывают воздержаться от поджога травы на территории Национального парка «Себежский».

«Наступил противопожарный период. С установлением теплой погоды возрастает угроза возникновения природных пожаров. Самой распространенной причиной возгорания служит человеческая неосторожность или недобросовестность. Огонь переходит в лесные массивы и то, что природа выращивала долгие годы, сгорает за считанные минуты. Причиненный ущерб от пожаров часто невозместим никакими штрафами», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе нацпарка.

В целях обеспечения своевременности и эффективности охраны лесов от пожаров на территории Национального парка «Себежский» ведется системная и непростая работа по предупреждению и тушению лесных пожаров и проведению противопожарного обустройства лесов. Разработаны маршруты наземного патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении участков. Подготовлены к работе пожарно-наблюдательные пункты по всей территории Парка. Проводится проверка инвентаря. Одна из важных мер – мониторинг соблюдений требований пожарной безопасности предприятиями и организациями, ведущих хозяйственную деятельность в границах территории ООПТ и прилегающих территориях. Ведется очистка территории от валежников и порубочных остатков.

«Коллектив национального парка выражает надежду на понимание жителей и гостей региона в ответственном отношении к уникальным природным комплексам при посещении, благодарит вас за внимательное и бережное отношение при посещении территории национального парка и активную гражданскую позицию при обнаружении задымления в лесу, - отметили в нацпарке. - Каждый из нас может предотвратить беды от пожаров – нужно всего лишь не поджигать сухую траву, а также соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Не бросайте горящие спички, окурки и горячую золу на землю. Не оставляйте стекло и разбитые бутылки в лесу. Не засоряйте леса различным мусором. Пожалуйста, не оставляйте промасленные или пропитанные горючими веществами материалы. Позаботьтесь о своей безопасности и окружающей природе».

О выявленных и предотвращенных фактах нарушений следует информировать отдел охраны территории ФГБУ «Национальный парк «Себежский» по телефонам 8(81140) 21-422, 35-364, 8-911-36-28-283.