Общество

Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте

Ближайшие 6-7 дней в Псковской области пройдут под знаком роста дневных температур. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«До 21 числа мы ожидаем, что температуры будут достигать +17°C, в отдельные дни - даже +20°C. В ночное время можно ожидать температуры от +5 до +7°C. Осадков практически не будет, а ветер будет постепенно менять направление с юго-восточного на южное», - рассказала глава гидрометцентра.

По ее словам, после 22 числа в Псковской области прогнозируется холодный фронт. Температуры будут понижаться и составят ночью от 0 до +2°C, днем: от +6 до + 12°C, пройдут осадки в виде дождя. «Заморозки мы пока не прогнозируем, но они могут быть и в мае», - добавила Тала Нещадимова.