Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Ребята! Вступайте в профсоюз!
Знак качества фабрики обуви Nordman
Жить экологично очень просто
в последний путь
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
...и юный «Октябрь» впереди
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 15.04.2021 06:562 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 15.04.2021 20:330 Житель Струг Красных отправится на обязательные работы за неуплату алиментов 15.04.2021 20:200 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату к дню Победы 15.04.2021 20:040 ПФР предлагает оформить материнский капитал без подачи заявления 15.04.2021 19:560 Спасатели отработали действия при ликвидации лесных пожаров в Гдовском районе 15.04.2021 19:480 Начальник Академии Федеральной службы исполнения наказаний находится в Пскове
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 10.04.2021 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей 09.04.2021 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове 14.04.2021 11:1720 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 08.04.2021 16:388 Вы звери, господа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Житель Струг Красных отправится на обязательные работы за неуплату алиментов

15.04.2021 20:33|ПсковКомментариев: 0

Жителю Струг Красных, уклонявшемуся от уплаты алиментов на своего сына, предстоит провести 100 часов на обязательных работах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФССП по Псковской области.

Суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако продолжительное время никакой материальной поддержки ребенок от отца не получал. Задолженность достигла 500 тысяч рублей.

Запреты и ограничения со стороны отделения судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов никак не повлияли на должника. В связи с этим представители власти принудительно доставили отца-алиментщика в отделение полиции и составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Судья после рассмотрения протокола признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

«Теперь нарушителю предстоит заняться общественно полезным делом. Если отец-должник не начнет платить алиментные платежи своему сыну, ему уже будет грозить уголовная ответственность по части 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"», - прокомментировали в пресс-службе ФССП.

Теги: #алименты #должник #фссп #административная ответственность
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 306 человек
15.04.2021, 20:330 Житель Струг Красных отправится на обязательные работы за неуплату алиментов 15.04.2021, 20:200 Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату к дню Победы 15.04.2021, 20:040 ПФР предлагает оформить материнский капитал без подачи заявления 15.04.2021, 19:560 Спасатели отработали действия при ликвидации лесных пожаров в Гдовском районе
15.04.2021, 19:480 Начальник Академии Федеральной службы исполнения наказаний находится в Пскове 15.04.2021, 19:450 Возбудителя опасной болезни выявили у цыпленка в Псковской области 15.04.2021, 19:340 О работе по оцифровке книжных памятников шла речь на конференции «Библиотека в усадьбе» в «Михайловском» 15.04.2021, 19:260 В Новоржеве решают вопрос возможности ремонта проблемных участков дорог и тротуаров
15.04.2021, 19:190 Филиал производственных мастерских для инвалидов открылся в Великих Луках 15.04.2021, 19:060 Регоператор проверил ход капремонта в многоквартирных домах Пскова и Псковского района 15.04.2021, 19:010 Бежаницкого убийцу, спалившего баню вместе с трупом жертвы, отправили за решетку на 9 лет 15.04.2021, 18:550 Более 630 млн рублей выдал Сбербанк бизнесу СЗФО под 3% по программе с господдержкой
15.04.2021, 18:440 Худрук Астраханского драмтеатра представит в Пскове два спектакля 15.04.2021, 18:340 Вакансия мирового судьи появилась в Порховском районе 15.04.2021, 18:133 Жизнь дорожает или мы дешевеем? 15.04.2021, 18:110 Cебежский нацпарк призывает жителей и гостей региона не жечь траву
15.04.2021, 18:000 Количество акционеров ВТБ в Псковской области увеличилось более чем вдвое 15.04.2021, 17:520 Депутаты Псковской гордумы обсудили благоустройство округа №3 15.04.2021, 17:430 Разбитый дворовый проезд на улице Инженерной в Пскове занесли на «Доску позора» 15.04.2021, 17:380 Комплексная уборка после зимы продолжается на улично-дорожной сети Пскова
15.04.2021, 17:300 Почти полтора миллиона рублей перевел пскович на счет мошенников 15.04.2021, 17:210 Жители «Афин» отказались оплачивать возвращение в краны горячей воды 15.04.2021, 17:124 Инфляция в Псковской области за март снизилась на 0,3% 15.04.2021, 17:040 СберБанк передал в переработку 10 тонн пластиковых карт
15.04.2021, 16:550 Александр Козловский наградил великолучанку за высокие результаты в спорте 15.04.2021, 16:430 В Печорах ищут пожилого мужчину на синем мопеде 15.04.2021, 16:410 Эпопею с ратификацией пограндоговора Эстонии с Россией надо давно было завершать — Симиндей 15.04.2021, 16:316 Двойная башня волшебника появится в Пскове
15.04.2021, 16:240 Полицейские изъяли фальшивые купюры в псковских банках 15.04.2021, 16:150 Три участка ремонтируют по «дорожному» нацпроекту на трассе Порхов – Успенье 15.04.2021, 16:070 Более 80 млн рублей направят на продолжение строительства соцгородка под Псковом 15.04.2021, 15:580 Великолучане победили в областном фестивале ГТО
15.04.2021, 15:502 Краевед разоблачил мифы экскурсоводов о Пскове 15.04.2021, 15:420 ВТБ готов принять участие в новой программе льготного автокредитования 15.04.2021, 15:340 Владимир Путин призвал избавляться от унизительных правил в социальной сфере 15.04.2021, 15:250 Общественный пресс-центр ПЛН: Мешает ли пандемия проведению капремонта домов?
15.04.2021, 15:202 Выставка плакатов на тему «Ограничения» откроется в Пскове 15.04.2021, 15:1810 Мифы и легенды площади Ленина 15.04.2021, 15:160 Инвестпроекты двух компаний одобрил наблюдательный совет «Моглино» 15.04.2021, 15:070 Сбербанк снижает ставки по программе льготной ипотеки
15.04.2021, 15:002 Псковский гидрометцентр рассказал о недолгом тепле и наступающем холодном фронте 15.04.2021, 14:540 ДТП с участием автобуса произошло напротив «Империала» в Пскове 15.04.2021, 14:460 Мишустин утвердил допмеры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма 15.04.2021, 14:252 Чего ждать России от США, рассказал дипломат Владимир Симиндей
15.04.2021, 14:190 «Сообразим на троих»: «Экватор» губернатора Михаила Ведерникова. ВИДЕО 15.04.2021, 13:542 Продолжается подготовка к кастингу конкурсов красоты в Великих Луках 15.04.2021, 13:470 Две зебры пересекли границу в Псковской области 15.04.2021, 13:470 Житель улицы Госпитальной заявился на участие в конкурсе «Чистый Псков»
15.04.2021, 13:360 Отреставрированную к 800-летию Невского икону передали в музейный комплекс «‎Двор Постникова» 15.04.2021, 13:320 «Голоса эпохи» прозвучат в Пскове в рамках проекта «Большие гастроли» 15.04.2021, 13:260 Симиндей: Сейчас не лучшие времена для дружбы России и Запада 15.04.2021, 13:190 Число нотариусов увеличится в Псковской области
15.04.2021, 13:121 Себежская молодежь ознакомилась с нормами избирательного законодательства 15.04.2021, 13:077 Родители учащихся обеспокоены решением суда о стульях для псковской музыкальной школы 15.04.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 15.04.2021, 12:570 Тягач с 9 килограммами волос брюнеток остановили на границе
15.04.2021, 12:520 Дипломат Владимир Симиндей побывал на книжном форуме «Русский Запад» в Пскове 15.04.2021, 12:451 Молодые люди продали забор со свалки в Куньинском районе 15.04.2021, 12:380 Никто, кроме нас — заместитель директора «Михайловского» о воспитании любви к книгам 15.04.2021, 12:310 Свыше 450 участников собрал в Псковской области конкурс искусств «Центр талантов - 2021»
15.04.2021, 12:300 «Сообразим на троих»: «Экватор» губернатора Михаила Ведерникова 15.04.2021, 12:210 Ограбившего магазин себежанина привлекли к общественным работам 15.04.2021, 12:130 Чемпионат по стрельбе из боевого оружия прошел в Пскове 15.04.2021, 11:572 Все было прозрачно - представитель «Формоза ИТ» о скандальной закупке мебели в ДМШ
15.04.2021, 11:380 Очаг коронавируса выявлен в администрации Пустошкинского района 15.04.2021, 11:371 Суд присяжных дважды оправдал обвиняемого в двойном убийстве псковича 15.04.2021, 11:360 Движение на Октябрьском проспекте в Пскове больше перекрывать не планируют 15.04.2021, 11:170 Два смертельных случая от COVID-19 зафиксировали за сутки в Псковской области
15.04.2021, 11:130 Антинаркотический рейд провели полицейские в псковских общежитиях 15.04.2021, 11:060 Пенсионеры Псковской области сразились в конкурсе по компьютерному многоборью 15.04.2021, 11:003 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о закупке мебели для ДМШ 15.04.2021, 10:529 Вандалы продолжают ломать памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове
15.04.2021, 10:430 В Гдовском районе с самолета заметили лесной пожар 15.04.2021, 10:330 «Беседка»: Насколько современна российская внешняя политика? 15.04.2021, 10:260 Два строения сгорели ночью в районах Псковской области 15.04.2021, 10:110 Юным художникам Псковской области предложили нарисовать мир без войны
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.