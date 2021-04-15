Общество

Житель Струг Красных отправится на обязательные работы за неуплату алиментов

Жителю Струг Красных, уклонявшемуся от уплаты алиментов на своего сына, предстоит провести 100 часов на обязательных работах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФССП по Псковской области.

Суд обязал мужчину выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, однако продолжительное время никакой материальной поддержки ребенок от отца не получал. Задолженность достигла 500 тысяч рублей.

Запреты и ограничения со стороны отделения судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов никак не повлияли на должника. В связи с этим представители власти принудительно доставили отца-алиментщика в отделение полиции и составили протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Судья после рассмотрения протокола признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

«Теперь нарушителю предстоит заняться общественно полезным делом. Если отец-должник не начнет платить алиментные платежи своему сыну, ему уже будет грозить уголовная ответственность по части 1 ст. 157 УК РФ "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"», - прокомментировали в пресс-службе ФССП.