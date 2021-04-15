Общество

Спасатели отработали действия при ликвидации лесных пожаров в Гдовском районе

Вопросы ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших в результате природных пожаров, отрабатывали главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на третьем этапе всероссийского командно-штабного учения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управление МЧС России по Псковской области.

Согласно полученной вводной, в результате установившейся аномально жаркой погоды и 5 класса пожарной опасности в районе населенного пункта Ямм Гдовского района на землях лесного фонда произошел природный пожар на площади 26 Га. Возникла угроза перехода пожара на населенный пункт и детские оздоровительные лагеря.

Главное управление МЧС России по Псковской области и Псковская областная территориальная подсистема РСЧС привели в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». На базе главного управления развернули оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Для разведки обстановки и установления площади пожара направили сотрудников Полновского участкового лесничества и представителей сельской волости. По результатам разведки установили, что идет быстрое распространение пожара, необходимо привлечение большого количества сил и средств для его ликвидации и защиты населенных пунктов от огня.

К месту пожара прибыли: силы и средства главного управления МЧС России по Псковской области, дежурный караул отдельного пожарно-спасательного поста «Ямм», 11 ПСЧ города Гдов, ГАУ «Лесной противопожарный центр», наряды ГИБДД и полиции, бригада скорой медицинской помощи, специалисты электросетей, представители администрации Гдовского района, добровольцы.

Руководитель тушения лесного пожара создал оперативный штаб пожаротушения, произвел расчет сил и средств, распределил прибывающие силы и средства на участки тушения пожара. На месте организовали опашку и создание минерализованных полос вокруг детских лагерей и очага пожара.

Для проведения мониторинга пожарной обстановки задействовали беспилотные летательные аппараты и средства видеонаблюдения.

В ходе учений поступила новая водная – в результате опашки обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Для его обезвреживания прибыла группа разминирования поисково-спасательного отряда города Псков и после идентификации ВОП вывезла его в безопасное место.

В результате слаженных действий всех служб, лесной пожар локализовали, а затем ликвидировали, личный состав с поставленными задачами справился.