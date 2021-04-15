Общество

Филиал производственных мастерских для инвалидов открылся в Великих Луках

Филиал производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца открылся в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Торжественное мероприятие состоялось в четверг, 15 апреля. В нем приняли участие представители региональной и муниципальной властей, работники и будущие посетители мастерских.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила руководство мастерских с открытием новой социально важной точки в области. Она отметила, что создание филиала стало закономерным шагом в направлении развития системы комплексного сопровождения людей с инвалидностью на территории Псковской области.

Ольга Евстигнеева напомнила, что уже более 20 лет на территории Пскова производственно-интеграционные мастерские занимаются сопровождением граждан с ограниченными возможностями здоровья. Это социальная дневная занятость, профессиональное обучение и трудовая дневная занятость. «В прошлом году на базе интеграционных мастерских открыт Региональный ресурсный центр. Сегодня мы открыли филиал в Великих Луках. Благодаря этому мы можем делиться своим богатейшим опытом, который известен не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами», — добавила председатель профильного комитета.

Директор мастерских для инвалидов Пскова Вячеслав Сукманов назвал данное событие важным и долгожданным для Псковской области. «Открытие филиала позволит внести новые впечатления в жизнь каждого человека с особенностями развития, уверен, это будет интересный и полезный опыт», — отметил он.

В пресс-службе администрации региона добавили, в Великолукском филиале будет доступна первая ступень обучения — тренировочное отделение. В нем люди с нарушениями развития будут обучаться профессиям, которые помогут людям им как в быту, так и на практике в производстве. Это специальности хозяйственно-бытового характера и профессии связанные с прачечным и швейным делом. В завершении мероприятия всем присутствующим подарили «псковских ангелов», которые являются символом интеграционных мастерских. В рамках обучения граждан будут практиковаться эффективные методики, апробированные на базе мастерских Пскова.

Открытию площадки в южной столице региона предшествовал ремонт помещений мастерских и оснащение их современным оборудованием.

В пресс-службе администрации Псковской области напомнили: производственно-интеграционные мастерские для инвалидов имени Вернера Петера Шмитца открылись в Пскове в 1999 году. Это стало возможным благодаря совместному российско-немецкому проекту. Площадка способствует созданию условий для возможности реализации права на труд людям с ограниченными возможностями здоровья, испытывающими сложности при трудоустройстве на открытом рынке труда.