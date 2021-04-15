Общество

Начальник Академии Федеральной службы исполнения наказаний находится в Пскове

Начальник Академии Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Никитюк находится с рабочей поездкой в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале академии, прежде всего он проверил состояние материально-технической базы учреждения.

Сергей Никитюк осмотрел помещения образовательной организации, объекты жизнеобеспечения вуза. При обходе вуза и прилегающей к нему территории его сопровождали начальник Псковского филиала академии Дмитрий Панарин и заместители начальника филиала по направлениям деятельности.

Большое внимание было уделено вопросам финансово-хозяйственной деятельности, условиям проживания курсантов на территории вуза, поэтому он посетил общежития и столовую, актовый, спортивный и тренажерные залы, комнаты воспитательной работы, кабинет психологической работы, обратив внимание на порядок, условия содержания и эксплуатации помещений.

Во время обхода объектов филиала Сергей Никитюк вел диалог не только с руководством и сотрудниками филиала, но и беседовал с курсантами об их отношении к службе и обучению в вузе.

Он побывал также в парко-гаражном комплексе, складских помещениях отделения продовольственной службы отдела тылового обеспечения и загородном учебном центре Псковского филиала, где проходят лагерные сборы курсантов и первоначальная профессиональная подготовка обучающихся.

В ходе двухдневной поездки в Псков у начальника Академии ФСИН России запланированы встречи с представителями власти Псковской области и города Пскова, руководством силовых ведомств региона, представителями Псковской областной общественной организации Собрания высшего офицерского состава и личным составом Псковского филиала Академии ФСИН России.