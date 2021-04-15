Общество

Льготникам могут разрешить получать лекарства без прописки

Министерству здравоохранения РФ рекомендовано рассмотреть возможность получения льготниками лекарств по электронным рецептам вне зависимости от адреса регистрации получателя. Как передает РИА Новости, такое решение принято по итогам заседания Совета по развитию цифровой экономики.

Заседание прошло в четверг при участии первого вице-спикера СФ, секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчака, главы Счетной палаты Алексея Кудрина и зампреда правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Рассмотрев на заседании вопросы разработки региональных стратегий цифровой трансформации с целью достижения "цифровой зрелости" ... Рекомендовать министерству здравоохранения РФ рассмотреть вопрос об обеспечении экстерриториального принципа получения гражданами лекарственных препаратов по льготным рецептам в электронном виде», - говорится в документе.