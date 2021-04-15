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Общество

Доставку газа в баллонах, водоснабжение на селе и состояние дорог обсудили депутаты с главами волостей Опочецкого района

15.04.2021 20:55|ПсковКомментариев: 0

Совместную рабочую поездку в Опочецкий район провели депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, первый вице-спикер областного Собрания депутатов, руководитель фракции единороссов Виктор Антонов и депутат регионального парламента Игорь Дитрих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, посещение районного центра парламентарии начали с осмотра Парка Победы. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» заброшенная парковая территория, на которой еще несколько лет назад местные жители пасли коз, превратилась в современное общественное пространство – теперь здесь прогулочная зона, скамейки, детская игровая площадка, фонтан. В парке на народные пожертвования установили стелу в память опочан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Депутаты возложили к памятнику цветы.

Затем парламентарии встретились с представителями органов местного самоуправления. В заседании, на котором по просьбе депутатов-единороссов были озвучены «болевые точки» муниципалитета, участвовали глава района Юрий Ильин и главы поселений. Руководитель администрации городского поселения «Опочка» Елена Николаева начала с проблемы, решение которой не удаётся найти много лет – в центре города находятся руины бывшего военного училища, на снос которых требуется 16 млн рублей. «Сумма для города неподъёмная. В министерство обороны обращались неоднократно – приезжали, смотрели, обещали, но результата пока нет», - констатировала глава поселения и попросила депутатов федерального и регионального уровня ещё раз обратить внимание на ситуацию с аварийным зданием.

Глава Глубоковской волости Леонид Луцышин обратился за помощью в решении вопроса с оплатой электроэнергии, используемой для обеспечения водой местных жителей. Водозаборные скважины обслуживают население, и потому, по мнению главы волости, стоимость электроэнергии должна рассчитываться по льготному тарифу, но энергетики выставляют счета по цене, установленной для юрлиц. Александр Козловский пообещал изучить правовой аспект вопроса и затем обсудить его с руководством Псковэнерго. Тема водоснабжения была продолжена и главами других поселений – практически повсеместно сельские населённые пункты нуждаются в ремонте и обновлении системы водоснабжения.  Депутаты напомнили, что в регионе запланирована инвентаризация скважин водоснабжения и посоветовали органам местного самоуправления заранее провести необходимые подготовительные мероприятия, которые позволят им войти в программу «Чистая вода».

Еще одна поднятая на встрече проблема – доставка населению газа в баллонах. Компания, которая оказывала эту услугу, ликвидируется, а замены ей люди не видят. По словам Александра Козловского, ситуация находится на контроле органов власти – обязательства по доставке газа жителям готово взять на себя созданное регионом акционерное общество «Псковские коммунальные системы».

Ряд озвученных проблем касался необходимости ремонта «разбитых» участков региональных дорог, проходящих по территории населённых пунктов. Жалобы глав поселений поддержала директор «Опочецкого районного центра культуры» Галина Евдокимова: «Нам в этом году приобрели автоклуб для обслуживания людей в отдалённых деревнях, но наш автоклуб не везде проедет».

Также представитель сферы культуры попросила возобновить ранее действующую федеральную программу, по которой сельские библиотеки могли получить субсидии на обновление книжного фонда.

 

«То, что мы сегодня обсуждали, находится где-то в сфере федеральных полномочий, где-то – в сфере региональных, но мы с коллегами из областного Собрания работаем одной командой и пытаемся решать проблемы, действуя сообща», - подытожил состоявшийся разговор депутат Госдумы Александр Козловский.

Далее Виктор Антонов и Игорь Дитрих продолжили работу по отдельной программе. Депутаты, представляющие медицинское профессиональное сообщество, встретились с коллективом Опочецкой межрайонной больницы.

«В 1989 году в операционной ЦРБ еще хирургом-интерном делал операцию с тогдашними корифеями псковской хирургии Евгением Косьминым и Владимиром Морозовым, Виктором Лукачевым и Виктором Гореленко», - вспомнил о первом посещении Опочецкой больницы Игорь Дитрих.

Парламентарии обсудили с коллегами проблему кредиторской задолженности, накопившейся у медучреждения за предыдущие годы – больница исправно гасила многолетние долги и смогла существенно сократить их объём, но «ковидные» ограничения, остановившие оказание платных услуг, усугубили и без того непростое финансовое положение учреждения здравоохранения. Врачи также затронули острые темы кадрового дефицита узких специалистов и среднего медицинского персонала, обсудили назревшую необходимость модернизации первичного звена здравоохранения и предстоящий ремонт здания стационара Опочецкой межрайонной больницы.

Теги: #ЖКХ #дороги #псковское областное собрание #здравоохранение #местное самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
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