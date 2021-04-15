Общество

Псковский Росреестр в марте привлек к ответственности 40 нарушителей земельного законодательства

В марте сотрудники отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии управления Росреестра по Псковской области провели 111 проверок соблюдения требований земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 70 нарушений. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в региональном ведомстве.

По итогам проверок возбуждено 47 дел об административных правонарушениях, 40 субъектов привлечены к административной ответственности, выдано 53 предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 53 тысячи рублей. Устранено 30 нарушений.

Также управление Росреестра предупреждает землепользователей о недопустимости пала сухой растительности и призывает не нарушать правила пожарной и экологической безопасности.