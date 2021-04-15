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Общество

Псковский архив опубликовал фото медиков и сестер милосердия 1914 года

15.04.2021 22:10|ПсковКомментариев: 0

Государственный архив Псковской области опубликовал фото медиков и сестер милосердия одного из госпиталей в Пскове в 1914 году. Снимок опубликован в сообществе учреждения в соцсетях.

В апреле 1915 года псковский губернатор Николай Николаевич Медем писал главноуполномоченному Российского общества Красного Креста при армиях Северо-Западного фронта Евгению Николаевичу Волкову с ходатайством о представлении князя Якова Михайловича Шаховского к званию камер-юнкера. Поводом стала организация лазаретов для раненых воинов — в это время шла Первая мировая война.

«Документ этот весьма примечателен. Во-первых, из него можно почерпнуть представление о Пскове и его жителях — как они воспринимали происходящее, как реагировали на вызовы времени. Во-вторых, рисуется фигура самого князя», - сообщили в архиве.

В документе Николая Медема говорится: «С возникновением войны население вверенной мне губернии приняло живейшее участие в оказании посильной помощи больным и раненым воинам, и с этой целью на всем пространстве губернии возникли лазареты для раненых, число которых достигло 29 с 1000 кроватей.

Деятельность лазаретов подчинена уполномоченному Главного управления по Псковской губернии, которым с самого начала войны состоит директор Псковского среднего сельскохозяйственного училища, надворный советник князь Я.М. Шаховской. Несмотря на то, что на господине Шаховском лежат многосложные обязанности по должности директора училища, он принятые на себя обязанности уполномоченного, сопряженные с частыми разъездами по губернии, выполняет с неусыпным усердием и выдающеюся энергиею.

Благодаря его стараниям и заботливости больные и раненые воины своевременно и с удобством эвакуируются из Пскова по уездным лазаретам, осмотренным им лично и принятым под флаг Красного Креста.

Своевременное и точное выполнение требований Главного управления в отношении улучшения постановки лечебного дела в лазаретах составляет предмет постоянных забот князя Шаховского, и я могу удостоверить, что находящиеся под наблюдением его лазареты обставлены с самой лучшей стороны и вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к лечебным заведениям Красного Креста. В этом отношении князю Шаховскому много помогают его практические познания и тактичное отношение, как к военным властям, так и к заведующим лазаретами».

В начале мая Волков написал ответ из Варшавы: «лишен возможности оказать свое в настоящем деле содействие ввиду того, что пожалование придворных званий на время военных действий приостановлено».

«А если заглянуть еще чуть дальше, то после революции жизнь князя, за которого хлопотал губернатор, чаяниями которого была организована работа лазаретов в Пскове, сложится весьма драматично. Арест и смерть в ссылке от истощения», - сообщили в архиве.

Теги: #Государственный архив Псковской области #фото #медики
Источник: Псковская Лента Новостей
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