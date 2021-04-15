Общество

Сельхозпредприятия Псковского района готовятся к летне-пастбищному периоду

В сельхозпредприятиях Псковского района подходит к завершению зимне-стойловое содержание скота, ведется подготовка к летне-пастбищному периоду. Проводится боронование и подкормка пастбищ. Также, как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной администрации, разрабатываются мероприятия по размещению дойного стада и молодняка крупного рогатого скота.





За этот период произведено 9937 тонн молока, что составляет 46% от годового надоя. Наибольшие объемы получены в ЗАО «Агрофирма «Победа» - 2548 тонн, СПК (колхоз) «Передовик» - 2148 тонн, ОПХ «Родина» ФГУП «Каложицы» - 2004 тонны. Рост производства молока в хозяйствах по сравнению с предыдущей зимовкой составляет от 2 до 10%.

В настоящее время сельхозпредприятия производят в день более 55 тонн молока. Суточный надой на фуражную корову составляет 17,4 кг, что на 0,2 кг больше уровня прошлого года. Животноводы СПК (колхоза) «Передовик» увеличили продуктивность дойного стада в сутки на 2 кг, ЗАО «Агрофирма «Победа» - на 1,1 кг.

На перерабатывающие предприятия реализуется ежедневно более 50 тонн молока. Товарность составляет - 91%, процент жира - 3,92. СПК (колхоз) «Передовик» реализует молоко жирностью 4,2%.