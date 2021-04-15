Общество

Роструд рассказал о возможности дополнительных выходных в мае

Первые две рабочие недели мая в России будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая, сообщил Роструд.

Соответственно, отдыхать россияне будут с 1 по 3 мая (в связи праздником Весны и Труда) и с 8 по 10 мая (в связи с празднованием Дня Победы). «По производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. В связи с тем, что 30 апреля является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на 1 час», - пояснили в Роструде. 7 мая рабочий день будет полноценным.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Роструд, никто не запрещает работодателям проявлять инициативу и предоставлять сотрудникам дополнительные выходные. Однако их нужно оплачивать. ​«Предоставлен­ие работникам дополнительного выходного дня, кроме случаев, установленных труд­овым законодательством, уменьшает норму рабочего времени и может повлечь за собой уменьшение заработ­ной платы. Поэтому, если инициатива исхо­дит от работодателя, последний должен ре­шить вопрос об опл­ате этого выходного дня», - сказали в Роструде.

Сделать это можно путем издания лок­ального нормативного акта. А так как уни­фицированная форма такого приказа не уст­ановлена, он может издаваться в произвол­ьной форме. В приказе следует предусмотреть, что предоставле­нный выходной день подлежит оплате.